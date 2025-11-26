Tekin, “Bu konuda iki yıldır analiz yapıyoruz. Bu yılın verilerini de değerlendirdikten sonra karar vereceğiz” diyerek ara tatillerin geleceğine dair önemli bir sinyal verdi.

Veliler Şikâyetçi, Öğretmenler de Sorun Yaşıyor

Bakan Tekin, özellikle çalışan anne-babaların ara tatil dönemlerinde ciddi sıkıntılar yaşadığını, öğretmenlerin ise tatil dönüşü öğrencilerin okula uyum sağlamakta zorlandığını dile getirdi.

Tekin, ara tatillerin kaldırılmasının gündemde olduğunu ancak kesin karar için analizlerin tamamlanmasını beklediklerini ifade etti.

Zorunlu Eğitim Süresi Tartışmaya Açılıyor

Eğitim gündemindeki en önemli başlıklardan biri olan 12 yıllık zorunlu eğitimle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Tekin, dünya genelinde zorunlu eğitimi tamamlama yaşının düşürülmesinin tartışıldığını söyledi.

“Asıl mesele süre değil, tamamlama yaşı”

Tekin, günümüz öğrencilerinin bilgiye çok daha hızlı ulaştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün çocukların hazır bulunuşluğu çok yüksek. 20 yıl önceki öğretim sürelerini aynı şekilde sürdürmemiz doğru olmayabilir. Dünyada da zorunlu eğitimi tamamlama yaşının düşürülmesi tartışılıyor. Biz de bunu değerlendiriyoruz.”

Bakan, zorunlu eğitimle ilgili düzenlemelerin henüz rafa kaldırılmadığını, ancak çok kapsamlı bir altyapı hazırlığı yapılmadan hiçbir adım atılmayacağını vurguladı.

Adres Dışı Kayıtlar İçin Yeni Yazılım Geliyor

Son yıllarda büyük tartışma konusu olan adrese dayalı okul kayıtlarının suistimali için yeni bir sistem geliyor.

Tekin, İçişleri Bakanlığı ile ortak hazırlanan yazılım sayesinde adres dışı kayıtların merkezi olarak engelleneceğini, böylece bazı okullarda öğrenci fazlalığı, bazılarında sınıf boşluğu gibi dengesizliklerin önüne geçileceğini açıkladı.

LGS’de Değişiklik Var mı?

Milli Eğitim Bakanı, LGS’ye ilişkin iddialara da yanıt verdi:

“Şu an kademeler arası geçişte bir değişiklik gündemimizde yok.”

Öğretmen Atamaları: 10 Bin Ek Alım Yolda

24 Kasım’da yapılan 15 bin öğretmen atamasının ardından yıl bitmeden 10 bin yeni atama için branş dağılımlarının açıklanacağı duyuruldu.

En fazla ihtiyaç bulunan branşlar ise şunlar oldu:

Sınıf öğretmenliği

Özel eğitim

Din kültürü

Okul öncesi

İngilizce

Özel Okullara Ani Denetimler

Özel okulların velilerden ek materyal ücreti almasını önlemek amacıyla Teftiş Kurulu tarafından ani denetimler yapıldığını belirten Tekin, ücretsiz dağıtılan ders kitaplarının mutlaka kullanılması gerektiğini vurguladı.

Açık Uçlu Soru Dönemi Başlıyor

Sınavlarda açık uçlu sorulara geçiş için çalışmaların hızlandığını söyleyen Tekin, TÜBİTAK ile ortak yazılım geliştirildiğini ve pilot uygulamaların sürdüğünü dile getirdi.

Okul Öncesi Eğitimde Zorunluluk Gündemde mi?

Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırıldığını belirten Bakan, zorunlu eğitime geçiş için altyapı hazırlıklarının devam ettiğini söyledi. Tekin, “Kontenjanlarımızı ciddi şekilde artırdık, yeni yatırımlar sürüyor” dedi.

Dezavantajlı Bölgelerde Eğitime Destek Artıyor

Bakanlık; taşımalı eğitim, burslar, pansiyonlar, ücretsiz yemek, mobil ana sınıfları ve mevsimlik işçi çocuklarına yönelik özel sınıflar gibi uygulamalarla fırsat eşitliğini artırmayı hedefliyor.