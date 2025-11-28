Bağcılar’daki “Aziz İstanbul’a İyiliğin 1000 Hali” projesi kapsamında hayırsever Topaloğlu ailesi tarafından inşa edilen 32 derslikli Haşmet Topaloğlu Anadolu Lisesi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa Bakan Yusuf Tekin, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, ilçe protokolü, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından öğrencilerin folklor gösterisiyle devam etti.

“Derslik sayımızı 367 binden 753 bine çıkardık”

Eğitim yatırımlarının tarihsel seyrine ilişkin bilgiler paylaşan Bakan Tekin, 2002-2003 döneminde Türkiye’de 367 bin derslik bulunduğunu, bugün ise derslik sayısının 753 bine ulaştığını ifade ederek şunları söyledi:

“2002 yılına kadar inşa edilmiş dersliklerin yaklaşık yarısı artık eğitime devam etmiyor. Bugün mevcut derslik stokumuz içinde o dönemden kalan sadece 200 bin derslik var ve önemli bölümü güçlendirilmiş durumda. Yani AK Parti döneminde yapılan derslik sayısı, 2002’ye kadar yapılmış dersliklerin üç katını geçmiş durumda. O gün 500 bin civarında öğretmenimiz vardı. Bugün sadece AK Parti döneminde atanan öğretmen sayısı 821 bin.”

Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı’nın genel bütçeden aldığı payın 2002’de dördüncü sıradayken 2003’ten itibaren tüm bütçelerde birinci sırada yer aldığını da hatırlattı.

Bağcılar’da derslik sayısı üç kat arttı

Türkiye geneliyle paralel şekilde Bağcılar’da da büyük bir eğitim dönüşümü yaşandığını belirten Tekin, ilçedeki gelişimi şu sözlerle aktardı:

“2002-2003 döneminde Bağcılar’da bin 499 derslik vardı. Bugün toplam derslik sayısı 4 bin 64’e çıktı. Öğrenci sayımız 120 binden 156 bine yükseldi. 2002’de ilçede 74 okul bulunuyordu, bugün bu sayı 204’e ulaşmış durumda. Öğretmen sayımız ise 2 bin 842’den 6 bin 17’ye çıktı.”

“Akıllı tahta bulunan tüm sınıflara sahip tek ülke Türkiye”

Teknolojik altyapıda gelinen noktaya da değinen Bakan Tekin, uluslararası raporlara göre Türkiye’nin tüm dersliklerinde etkileşimli tahta ve internet altyapısı bulunan tek ülke olarak tanımlandığını vurgulayarak, bunun eğitim altyapısına yapılan en önemli yatırımlardan biri olduğunu söyledi.

Topaloğlu: “Elimiz okuldan eksik olmayacak”