Protokol, üniversite bünyesindeki Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) Programı öğrencilerine modern havacılık veri üretimi, dijital haritalama ve operasyonel meteoroloji konularında ileri seviye uygulamalı eğitim fırsatları sunmayı amaçlıyor. Ayrıca Protokol; dijital haritalama, gökyüzü verilerinin işlenmesi, METAR–TAF–NOTAM analizleri, rota optimizasyonu ve uygulamalı havacılık veri laboratuvarı gibi modülleri içeriyor. Böylece öğrenciler, gerçek operasyon verileriyle çalışma fırsatı bularak hem mesleki uzmanlıklarını hem de sektörel farkındalıklarını artıracak.

İmza töreni, İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Çıkrıkçı, Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Program Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Deniz Sulu; KEYVAN Havacılık CEO’su Mehmet Keyvan ve Veri Uretim Müdür Yardımcısı Kadir Akyol katılımlarıyla gerçekleşti.

KEYVAN Havacılık CEO’su Mehmet Keyvan yaptığı açıklamada, üniversitelerle yürütülen bu iş birliklerinin şirketin uzun vadeli vizyonunun temel bir parçası olduğuna dikkat çekti: “Gençlere yatırım yapmayı, bilgi ve tecrübemizi üniversitelerle paylaşmayı önemsiyoruz. Farklı üniversitelerle sürdürdüğümüz eğitim iş birliklerimize İstanbul Aydın Üniversitesi’ni de eklemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Dünyada sayılı Türkiye’de ise havacılık veri üretiminde tek yetkin şirket olarak, akademiyle kurduğumuz köprüleri daha da güçlendirmeye ve geleceğin havacılık profesyonellerini en güncel veri, teknoloji ve uygulamalarla buluşturmaya devam edeceğiz.”