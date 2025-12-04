Berlin’in köklü yükseköğretim kurumlarından Berlin Teknik Üniversitesi (TU Berlin), yeni rektörünü seçti. Üniversitede halihazırda rektör yardımcılığı görevini yürüten Prof. Dr. Fatma Deniz, senatonun güçlü desteğiyle rektörlük koltuğuna oturmaya hak kazandı. Deniz, 1 Nisan 2026 tarihinde dört yıllık görevine başlayacak.

Seçimde beş aday yarıştı, ipi Prof. Deniz göğüsledi

Rektörlük için iki turlu seçimde toplam beş aday yarıştı. İlk turun ardından üç adayın çekilmesiyle ikinci turda yarış, mevcut rektör Geraldine Rauch ve Prof. Dr. Fatma Deniz arasında kaldı.

3 Aralık’ta yapılan son oylamada Rauch 18 oy alırken, senato üyelerinin üçte ikisinden fazlasının desteğini kazanan Prof. Deniz 42 oy ile seçimin galibi oldu. Bu sonuçla Prof. Deniz, üniversitenin yönetişiminde yeni dönemin kapısını açmış oldu.

Rauch’un tartışmalı beğenisi gündem olmuştu

Mevcut rektör Geraldine Rauch, Mayıs 2024’te sosyal medya platformu X’te (eski Twitter) beğendiği bir fotoğraf nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu. Türkiye’de düzenlenen bir Filistin yanlısı gösteride çekilen fotoğrafta, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun, Nazi Almanyası’nın sembolü gamalı haç ile birlikte resmedildiği görülüyordu.

Bu beğeni sonrası Rauch, “antisemitik eylemlerde bulunmakla” suçlanmış; Alman siyasetçiler ve İsrail kamuoyundan istifa çağrıları gelmişti. Gelen tepkiler üzerine Rauch özür dilemiş ve söz konusu paylaşımı “dikkatsizlik sonucu beğendiğini” açıklamıştı.

Yeni dönem 2026 Nisan’ında başlıyor

Akademik çalışmaları ve yöneticilik deneyimiyle öne çıkan Prof. Dr. Fatma Deniz’in rektörlüğe seçilmesi, TU Berlin’de önemli bir değişim olarak değerlendiriliyor. Üniversite, yeni yönetim dönemine Nisan 2026 itibarıyla resmen geçiş yapacak.