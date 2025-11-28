Her hafta cuma günü kurulan pazarda öğrenciler, kendi emekleriyle yetiştirdikleri doğal ürünleri vatandaşlarla buluşturuyor. Özellikle taze ve sağlıklı sebzeler, kısa sürede yoğun ilgi görüyor. Öğrenciler ayrıca hafta içinde esnaftan gelen siparişleri de karşılayarak okul bütçesine katkı sağlamaya devam ediyor.

Okulda bulunan iki sera ve açık üretim alanında gerçekleştirilen çalışmalar, öğrencilerin hem tarım alanında deneyim kazanmasını hem de ürünlerin pazarlanması konusunda tecrübe edinmesini sağlıyor. Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Cemal Ayna, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Tarım Teknolojileri Bölümü öğrencilerimiz hem öğreniyor hem üretiyor. Ürünlerin pazarlanması sürecine katılmaları, mesleki deneyim kazanmalarını sağlıyor. Bu çalışmalar sayesinde okulumuzun bütçesine de önemli bir gelir sağlanıyor."

Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin seralarında yetiştirilen doğal sebzeler arasında marul, lahana, ıspanak ve çeşitli kışlık yeşillikler bulunuyor. Öğrenciler, hem üretim hem de satış sürecini deneyimleyerek geleceğin tarım profesyonelleri olma yolunda önemli adımlar atıyor.