Türkiye’nin hizmet ihracatındaki büyümesini ve uluslararası alanda artan yumuşak gücünü vurgulayan törende, Eğitim Hizmetleri kategorisinde birincilik ödülü İstanbul Aydın Üniversitesi’ne verildi.

Törende İstanbul Aydın Üniversitesi adına Eğitim Hizmetleri Birincilik Ödülü’nü, üniversitenin Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın elinden aldı.

Tören sonrasında Ekovitrin'e konuşan İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, hem Türkiye’nin genel hizmet ihracatındaki yükselişini hem de eğitim sektörünün artan stratejik önemini detaylı şekilde anlattı. Aydın, hizmet ihracatının Türkiye’nin cari açığının kapanmasında çok önemli bir rol oynadığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Geleneksel olarak bugün ödül törenimizi gerçekleştirdik. Biraz önce konuşmalarda da ifade edildiği gibi hizmet ihracatı şu anda 120 milyar dolara yaklaşmış durumda. Bu rakam, 10 farklı sektörün ortak katkısıyla ülkemizin cari açığını kapatmada çok önemli bir faktör hâline geldi. Her geçen yıl bu rakam daha da artıyor.”

Aydın, hizmet ihracatının sadece ekonomik katkı sağlamadığını, aynı zamanda Türkiye’nin uluslararası görünürlüğünü ve yumuşak gücünü artırdığını vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti:

“Hizmet ihracatı ekonomik girdinin ötesinde Türkiye’nin tanınırlığı, algısı ve lobi gücüne çok büyük bir katkı sağlıyor. Türkiye’de eğitim alan uluslararası öğrenciler ülkelerine döndüklerinde bakan, devlet başkanı, üst düzey bürokrat olabiliyorlar. Tedavi veya eğitim alan kişiler de ülkelerinde Türkiye’nin gönüllü elçileri hâline geliyor.”

Prof. Dr. Mustafa Aydın, eğlence ve kültür sektörünün de Türkiye’nin yumuşak gücünü arttıran unsurlardan biri olduğuna dikkat çekti:

“Türk dizileri ve filmleriyle dünyanın dört bir yanında milyarı aşkın insana ulaşıyoruz. Bu da hizmet ihracatının stratejik değerini daha da artırıyor.”

“2025 Sonunda 120 Milyar Dolar Eşiğini Aşacağız”

Türkiye’nin hizmet ihracatında güçlü bir ivme yakaladığını belirten Aydın, yıl sonu hedeflerine ilişkin olarak:

“Bugün 12–18 milyar dolarlık bir artış gösteren hizmet ihracatıyla, 2025 yılı sonu itibarıyla 120 milyar doları aşmayı öngörüyoruz. İstanbul Aydın Üniversitesi de bugün aldığı birincilik ödülüyle bu başarıya katkı sağlayan en önemli kurumlardan biri.”

dedi.

“10.000’e Yakın Uluslararası Öğrenci ile Öncüyüz”

İstanbul Aydın Üniversitesi’nin uluslararası eğitimdeki konumunu değerlendiren Aydın, Türkiye’nin son yıllardaki dikkat çekici yükselişini de şöyle anlattı:

“Üniversitemizin 10.000’e yakın uluslararası öğrencisi var. 2010 yılında Türkiye genelinde yalnızca 30.000 civarında olan uluslararası öğrenci sayısı bugün 350.000’e ulaştı. Hedefimiz 500.000 uluslararası öğrenciye çıkmak. Bu alan ülkenin yumuşak gücünü artıran en önemli alanlardan biridir.”

Aydın, Türkiye’nin UNESCO verilerine göre uluslararası öğrenci sayısında dünyada ilk 10 ülke arasına girdiğini hatırlatarak eğitim sektörünün ülkeye yıllık 3 milyar doların üzerinde döviz girdisi sağladığını ifade etti.

Bakan Ömer Bolat: “Bu Yıl Hizmet İhracatı 121 Milyar Doları Aşacak”

Törende konuşan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Türkiye’nin 2025 yılı için belirlediği ihracat hedeflerini hatırlattı:

“Bu yıl hizmet ihracatımız 121 milyar doları aşacak. 2025 yılı için mal ve hizmet ihracatında 390 milyar dolar hedefimiz var ve bunu aşmayı amaçlıyoruz.”

Hizmet sektörünün Türkiye’ye net dış ticaret fazlası sağlayan nadir alanlardan biri olduğuna dikkat çeken Bolat, şu bilgileri paylaştı:

“Hizmetler sektöründe istihdam 21 milyon kişiye ulaştı. Türkiye hizmet ticaretinde fazla sağlayan dünyanın 5’inci ülkesi konumunda. Bu yıl 62 milyar dolar dış ticaret fazlası elde edeceğiz.”

Cari dengedeki iyileşmeye de değinen Bakan Bolat:

“Geçen yılı 10,5 milyar dolar cari açıkla kapattık. Bu yıl 21–22 milyar dolar civarında bir cari açık bekliyoruz. Bu rakam tolere edilebilir, makul seviyelerdedir.”

dedi.

