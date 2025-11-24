Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan törene katılan Erdoğan, öğretmenlere hitaben yaptığı konuşmada, "Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Şehit Öğretmenler Anıldı

Erdoğan, konuşmasında şehit öğretmenleri de andı: "Bilhassa Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz başta olmak üzere şehit öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz."

Genç Öğretmenlere Tebrik

Cumhurbaşkanı, yeni atanan öğretmenleri tebrik ederek, "Genç öğretmenlerimiz ulvi bir mesleğe adım atıyor. Öğretmenlik, diğer kamu görevlerinden farklı olarak meyvesi insan olan bir meslektir. Öğrencisine annelik, babalık ve arkadaşlık yapan öğretmenlerimiz, ülkemizin geleceğine ışık tutmaktadır" ifadelerini kullandı.

Eğitimde Başarı ve İstatistikler

Erdoğan, son 23 yılda eğitim alanında yapılan atamalar ve başarıları şöyle aktardı:

2002’den bu yana 823 bin 360 öğretmen ataması yapıldı.

Resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen sayısı 1 milyon 34 bini aştı.

6–14 yaş arasındaki okullaşma oranı %99’a yükselerek, OECD ortalaması olan %98’in üzerine çıktı.

Atama Detayları ve Göreve Başlama

15 bin öğretmen adayının ataması e-Devlet üzerinden ilan edildi. Adaylar, “Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Sonucu Sorgulama” ekranı üzerinden atama sonuçlarını öğrenebilecek. Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 tarihinde görevlerine başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını, "Öğretmenlerimize haklarını teslim etmek asli görevimizdir. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve engelleri kaldırmak için çalışmaya devam edeceğiz" sözleriyle tamamladı.