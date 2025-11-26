Rapora göre, Türkiye’de yıllık buzağı kayıpları 400 bin ila 500 bin arasında değişiyor ve bu rakam, ülkenin her yıl ithal ettiği canlı sığır sayısına neredeyse eşit.

USDA, Türkiye'nin yıllardır besi sığırı ithalatına ağırlık vermesine rağmen verimsiz üretim politikaları, zayıf hayvan sağlığı ve yetersiz çiftlik yönetimi nedeniyle sürü sayısını artırmakta başarısız olduğunu vurguladı.

2026’da Sığır Envanterinde Düşüş Bekleniyor

Raporda, 2026 yılında Türkiye’nin sığır varlığında düşüş yaşanacağı öngörülerek şu ifadeye yer verildi:

“Yüksek kesim eğilimleri, artan üretim maliyetleri ve düşük karlılık, çiftçileri sürülerini tasfiye etmeye yönlendiriyor. Çiftçiler, beklenen yüksek girdi maliyetleri nedeniyle sürü azaltımına devam edecek.”

Sektörde artan kesim oranlarının, özellikle damızlık hayvanların kesilmesi nedeniyle uzun vadede üretim kapasitesini tehdit ettiği belirtildi.

Kişi Başına Et Tüketimi 51 Kilograma Ulaştı

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Birliği’nin verilerine göre Türkiye’de kişi başına yıllık et tüketimi 51 kilogram:

22 kg tavuk eti

20 kg sığır eti

7 kg koyun eti

2 kg keçi eti

Ancak sektör temsilcileri, kişi başına 20 kilogram olarak gösterilen sığır eti tüketiminin gerçekleri tam olarak yansıtmadığını ifade ediyor.

Yüksek Girdi Maliyetleri Krizi Derinleştiriyor

Türkiye’nin yem başta olmak üzere girdilerinin yüzde 60’ını ithal etmesi, maliyetleri daha da artırıyor. Raporda özellikle şu sorunlara dikkat çekildi:

Verimsiz süt ineği üretimi

Haziran 2025’teki şap hastalığı vakaları

Düşük doğum oranları

Yüksek yem maliyetleri

Bu faktörlerin birleşmesi sonucu sığır sayısında düşüş trendinin hızlandığı ifade edildi.

Buzağı Kayıpları Dünya Ortalamasının Çok Üzerinde

USDA raporuna göre, Türkiye’de doğum sonrası ölüm oranı yüzde 10-15 seviyesinde ve bu oran dünya ortalamasının belirgin şekilde üzerinde.

Yıllık 400–500 bine ulaşan buzağı kaybı, hem ekonomik açıdan büyük bir kayıp hem de canlı hayvan ithalatı ihtiyacını artıran en kritik nedenlerden biri olarak gösteriliyor.

Türkiye, Dünyanın En Büyük İkinci Canlı Hayvan İthalatçısı

2024 yılında 788 milyon dolarlık ticaret hacmi ile Türkiye, dünyanın en büyük ikinci canlı hayvan ithalatçısı konumuna geldi. Raporda şu tespit yer aldı:

“Türkiye, 2010’dan bu yana canlı hayvan ithalatıyla hayvan envanterini artırmayı ve sığır eti fiyatlarını dengelemeyi hedefliyor ancak fiyatlar yükselmeye devam ediyor.”

Şap Salgını Üreticiyi Kesime Yönlendirdi

2025 yılında yaşanan şap hastalığı salgınları nedeniyle üreticilerin hayvanlarını yaş ve sağlık durumuna bakmaksızın kesime gönderdikleri, bunun da fiyatları düşürerek çiftçiye ekonomik kayıp yaşattığı aktarıldı.

Uzmanlardan Kritik Uyarı: “Damızlık Kesimleri Sektörü Bitiriyor”

Sektör uzmanları, damızlık hayvanların yoğun biçimde kesilmesinin hayvancılık sektörünün sürdürülebilirliği için en büyük risk olduğunu belirtiyor ve çözüm için şu adımların acilen hayata geçirilmesi gerektiğini vurguluyor: