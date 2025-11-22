Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime verdikleri desteğin kesintisiz devam ettiğini belirterek, öğrencilerin fırsat eşitliği içinde yetişmesi için tüm imkânları kullandıklarını söyledi. Eğitime yapılan katkıyı sadece bir görev değil, “gönülden bir sorumluluk” olarak gördüklerini vurguladı.

30 Bin Üniversite Öğrencisine Burs Desteği

Öğrencilerin geleceğe umutla bakabilmesi adına önemli bir adım attıklarını ifade eden Başkan Altay, şimdiye kadar ilkokuldan lise son sınıfa kadar tüm öğrencilere ve üniversiteye hazırlanan gençlere verilen desteklere yenilerinin eklendiğini belirtti. Bu kapsamda, ailesi Konya’da yaşayan 30 bin lisans öğrencisine eğitim desteği sağlanacak.

Ödemeler 5 Bin Liralık İki Taksit Hâlinde Yapılacak

Başvuruların belediyenin resmi internet sitesi üzerinden alınacağını duyuran Altay, şartları sağlayan öğrencilere Şubat ve Mayıs aylarında 5 bin lira olmak üzere toplam 10 bin lira burs yatırılacağını açıkladı. Altay, destek programının tüm öğrencilere hayırlı olmasını dileyerek gençlere başarı temennisinde bulundu.

“Gençlerimizin Yanında Olmaya Devam Edeceğiz”

Eğitim yatırımlarına ara vermeden devam edeceklerini belirten Başkan Altay, “Ülkemizin geleceği olan gençlerimize destek olmayı sürdüreceğiz. Rabbim tüm gençlerimizin yolunu açık, istikbalini parlak eylesin,” dedi.