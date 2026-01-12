Yurt içinde ve yurt dışında yatırıma devam edeceklerini belirten Talay Logistics’in CEO’su Onur Talay, büyüme stratejileri doğrultusunda yeni satın alma fırsatlarını da değerlendireceklerini açıkladı.

2025 yılında araç, ekipman ve insan kaynağı yatırımlarına hem Türkiye’de hem de Avrupa’da devam eden Talay Logistics, büyümesini stratejik yatırımlarla destekledi. Şirket, 2025 yılı boyunca özellikle Avrupa ve Afrika hatlarındaki operasyonel gücünü artırırken, 2026 yol haritasını fiziksel kapasite artırımı, yeni ticaret koridorlarının yönetimi ve karbon ekonomisine tam uyum üzerine kurguladı.

Talay Logistics CEO’su Onur Talay, geçen yıl yurt içinde ve yurt dışında yapılan 850 milyon TL’lik yatırım ile ekipman havuzlarını geliştirdiklerini ve operasyonel kabiliyetini artırdıklarını, tesis ve istihdam konusunda da büyüme sağladıklarını belirtti. Operasyonel genişlemeye paralel olarak insan kaynağına yapılan yatırımların da hız kazandığını belirten Talay, "Türkiye ve Avrupa’daki şirketlerimizde çalışan sayımız 1.000’e ulaştı." dedi.

Türkiye’deki 300 yeni ekipman yatırımının yanı sıra, Fransa, Romanya ve Bulgaristan’daki şirketlerinde çekici yatırımlarını sürdüren şirket, 2026 yılında 1 milyar TL’lik yatırım planlıyor.

12.000 Metrekarelik Antrepo Yatırımı

Talay, 2026 yatırım planları dâhilinde altyapılarını fiziksel olarak da güçlendirmeye odaklandıklarını, yılın ilk yarısı sona ermeden Erenköy Gümrüğü’ne bağlı olarak hizmet verecek, 15.000 metrekare alan üzerinde 12.000 metrekarelik kapalı alana sahip yeni bir antrepo yatırımını hayata geçireceklerini açıkladı.

Yeni Şirket Satın Almaları Gündemde, Küresel Genişleme Devam Edecek

2025 yılının, pazar payını artırmaya yönelik stratejik hamlelerle geçtiğini anlatan Onur Talay, yurt içinde gerçekleştirdikleri şirket satın almalarıyla hizmet çeşitliliklerini ve operasyonel güçlerini artırdıklarını belirtti. Talay, 2026 yılında hem Türkiye’de hem de dünyanın farklı noktalarında şirket satın almaları yapabileceklerinin de altını çizdi.

İş birlikleriyle küresel genişlemeye devam ettiklerine dikkati çeken Talay, İngiltere-İrlanda-Türkiye hattında Davies Turner ve Belçika-Türkiye hattında Transuniverse Forwarding ile kurulan iş birlikleri sayesinde Türkiye-Avrupa ticaretindeki konumlarının güçlendiğini ifade etti. Talay, “İngiltere-İrlanda ve Belçika’nın en köklü ve güçlü lojistik şirketleriyle iş birliği yapmak, kendi uzmanlığımızı bu şirketlerin geniş dağıtım ağıyla entegre etmek ihracatçı ve ithalatçılarımız için de oldukça önemli. Bu yıl Almanya-Avusturya-İsviçre’de benzer iş birliklerimiz olacak ve bu iş birliklerinin de katkısıyla parsiyel taşımacılık ağımızı güçlendirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Talay, büyüme hedeflerini sadece Avrupa ile sınırlamadıklarını vurguladı. Tunus merkezli yeni iştirakleri Talay Logistics SARL üzerinden Kuzey Afrika pazarında güçlenmeye devam edeceklerini söyleyen Onur Talay, Orta Asya’da, Kazakistan’da bir yatırım hazırlığında olduklarını, hava ve deniz yolundaki büyümelerine paralel olarak da ABD pazarındaki yapılanma sürecine 2026 yılında hız vermeyi planladıklarını aktardı.

"2026’da Ticaretin Vizesi, Karbon Sertifikaları Olacak"

Talay, yaptıkları her yatırımın, sürdürülebilirlik odaklı olduğunu dile getirerek, şu değerlendirmelerde de bulundu:

"2026 yılı, AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın (SKDM) mali etkilerini net olarak hissedeceğimiz bir dönem olacak. İhracatçımız için lojistik partnerinin sunduğu navlun fiyatı kadar, sağladığı karbon avantajı da hayati önem taşıyacak. Bu sebeple sürdürülebilirlik odaklı yatırım yaklaşımımıza devam edeceğiz. Filomuzdaki elektrikli çekici sayımızı da 5 yıl içinde 3 kat artırmayı planlıyoruz."