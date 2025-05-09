Sistina Şapeli’nden beyaz duman yükseldi

Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından, geleneksel olarak Sistina Şapeli'nin bacasından yükselen beyaz duman ve Aziz Petrus Meydanı'nda çalan çanlar, 1,4 milyar Katolik’e yeni papanın seçildiğini müjdeledi. Meydanda toplanan binlerce kişi, “Viva il Papa!” (Çok yaşa Papa) sloganlarıyla yeni liderlerini coşkuyla karşıladı.

Habemus Papam: Papa 14’üncü Leo

Balkona çıkan bir kardinalin Latince “Habemus Papam” (Bir papamız var) ifadesiyle açıklanan yeni papa, 69 yaşındaki Robert Francis Prevost oldu. Papa Leo, selefi Papa Francis’e saygı duruşunda bulunduğu konuşmasında, “Tanrı hepimizi koşulsuz seviyor. Kötülük galip gelmeyecek” diyerek umut ve barış mesajı verdi. Kalabalığa “Barış sizinle olsun” sözleriyle hitap eden Papa Leo, Katolik Kilisesi'nin birlik ve diyalog temelli bir misyoner kilise olması gerektiğini vurguladı.

Misyoner kökler ve akademik geçmiş

1955 yılında Chicago’da doğan Papa 14’üncü Leo, Villanova Üniversitesi’nde matematik eğitimi aldıktan sonra teoloji ve kilise hukuku alanlarında Roma’da eğitim gördü. 1982 yılında rahip olarak takdis edilen Prevost, uzun yıllarını Latin Amerika’da misyoner olarak geçirdi. Son olarak Vatikan'da piskopos atamalarından sorumlu ofisin başında görev yapıyordu.

Trump’tan tebrik mesajı

Papa Leo’nun seçilmesi, ABD’de de büyük yankı uyandırdı. Eski ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “İlk Amerikalı Papa’nın seçilmesi ülkemiz için büyük bir onur. Papa Leo ile tanışmayı sabırsızlıkla bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Yeni bir dönemin başlangıcı

Papa Francis’in 21 Nisan’da hayatını kaybetmesinin ardından, 133 kardinalin katılımıyla 7 Mayıs’ta Sistina Şapeli’nde başlayan konklav süreci, Katolik dünyasına yeni bir lider kazandırdı. Papa 14’üncü Leo’nun özellikle Latin Amerika’daki misyonerlik geçmişi ve diyalog vurgusu, Katolik Kilisesi’nin gelecekteki yönelimi açısından dikkatle izleniyor.