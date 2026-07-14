Polonya'nın başkenti Varşova'nın Rusya'daki Başkurt halkının yaşadığı hak ihlallerine ve 'Baymak davası' kapsamındaki yargılamalara dikkat çekmek amacıyla 'Başkurdistan: Sizin ve Bizim Özgürlüğümüz İçin!' başlıklı sergi açıldı.

Polonya'nın başkenti Varşova'nın kalbindeki Krakowskie Przedmiescie caddesinde Rusya'daki Başkurt halkının yaşadığı hak ihlallerine dikkat çekmek amacıyla

'Başkurdistan: Sizin ve Bizim Özgürlüğümüz İçin!' başlık sergi açıldı. Yurt Dışındaki Başkurt Ulusal Hareketi Komitesi ile Özgür Uluslar Ligi tarafından hazırlanan serginin açılışına Rusya'nın yerli halklarından Başkurt, Erzya, Saha ve Buryat ulusal hareketlerinin temsilcileri katıldı. Sergide Rusya'da farklı suçlamalarla cezalarını çekmekte olan 'Baymak davası' siyasi tutukluları ve Başkurt halkının kendi geleceğini kendi belirleme hakkı için verdiği mücadele anlatılıyor. Serginin ana kahramanı ise Başkurt insan hakları savunucusu Fail Alsınov. 17 Ocak 2024'te Alsınov'a verilen cezanın açıklandığı gün, binlerce kişi eksi 40 derecede Baymak'taki mahkeme binası önünde toplanmış, cop, göz yaşartıcı gaz ve sonrasında yüzlerce ceza davasıyla karşı karşıya kalmıştı. Böylece Rusya'daki en büyük siyasi kovuşturmalardan biri olan 'Baymak davası' başlamış, en az 82 kişi yargılanırken, bunlardan Rifat Dautov ve Miniyar Bayguskarov gözaltına alındıktan sonra güvenlik güçlerinin baskısı sonucu hayatını kaybetmişti.

'Başkurdistan, Buryatya ve Moskova'nın köleleştirdiği diğer ülkeler de kendi yollarını seçme hakkına sahiptir'

Yurt Dışındaki Başkurt Ulusal Hareketi Komitesi Temsilcisi Marat Şakurov, 'Halkımız, Volga'dan Tobol'a, Kama'dan Yayık'a kadar kendi topraklarında 2 bin 500 yıldır adını ve dilini koruyarak yaşıyor. Polonya ile kıyaslanabilir bir toprak ama dünya bizi tanımıyor. Nedeni basit: son 800 yıldır Başkurtların kendi devleti yok' diye konuştu.

Özgür Uluslar Ligi Başkanı Sıres Bolyaen ise, 'Belki de adını hiç duymadığınız bir halk hakkında, Başkurtlar hakkında, bir sergi açıyoruz. Tıpkı bir zamanlar Polonyalılar gibi Başkurtlar da kendi geleceklerini belirleme hakkını tanımayan bir devlette yaşıyor. Biz 'ayrılıkçılıktan' değil, dekolonizasyondan, dünyanın 20. yüzyılda geçtiği sürecin tamamlanmasından söz ediyoruz. O dönemde Asya ve Afrika'nın onlarca halkı kendi devletine kavuştu. Rusya halkları da aynı hakka sahip' dedi.

Yurt Dışındaki Başkurt Ulusal Hareketi Komitesi Temsilcisi Aygül Lion, 'Halk, aynı anda her şeyi, Başkurt dilinin savunulmasını, doğanın korunmasını, baskılara direnişi, temsil eden bir insanı savunmak için sokağa çıktı. Başkurtlar için zulme uğrayan herkes birer kahraman. Başkurdistan'da herkes biliyor: hüküm giyenler masum ve 'yurt dışındaki yönlendiriciler' propagandasına kimse inanmadı' ifadelerini kullandı.

Başkurt gazeteci ve Aspekty Başkurdistan genel yayın yönetmeni Ruslan Valiyev ise, 'Bizi hala çok az tanıyorlar. Böyle sergilere ihtiyaç var. Onlarca insan halkımızı duysa bu bile önemli' dedi.

Buryat ulusal hareketi temsilcisi, Özgür Uluslar Ligi eski başkanı ve üyesi Radjana Dugar-DePonte ise, 'Bu sergi benim için son derece kişisel: atalarımdan biri Sibirya'ya sürgün edilmiş bir Polonyalı isyancıydı. Ailemde emperyal şiddetin ortak deneyimiyle birbirine bağlanan iki dünya, Polonya ve Buryat dünyaları, buluştu. Polonya bağımsızlığını nasıl geri kazandıysa Başkurdistan, Buryatya ve Moskova'nın köleleştirdiği diğer ülkeler de kendi yollarını seçme hakkına sahiptir. Bu barışa yönelik bir tehdit değil, kalıcı barışın şartıdır' diye konuştu.

Saha bağımsızlık hareketinin lideri ve Özgür Uluslar Ligi üyesi Raisa Zubareva, 'Bugün Rusya hapishanelerinde birkaç bin siyasi tutuklu var. Bunların yaklaşık yarısı yerli halkların temsilcileri. Tek bir ismi bile unutmaya hakkımız yok. Her birinin arkasında birinin geleceği, birinin ailesi, birinin özgürlük mücadelesi var' ifadelerini kullandı.

Özgür Uluslar Ligi (Free Nations League), Rusya içindeki yerli halkların ulusal hareketlerini özgürlük ve devlet bağımsızlığı mücadelelerinde bir araya getiriyor.