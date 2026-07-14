Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 15 Temmuz'un milletin iradesine, devletine ve bağımsızlığına sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Taşkın, 15 Temmuz 2016 gecesinde Türk milletinin vatanına, devletine ve millî iradesine sahip çıkarak hain darbe girişimini bertaraf ettiğini ifade etti. Milletin kararlı duruşunun Türkiye'nin geleceğine yönelik tehdidi ortadan kaldırdığını belirten Taşkın, 15 Temmuz'un birlik, beraberlik ve fedakârlık ruhunun en güçlü şekilde ortaya konulduğu günlerden biri olduğunu kaydetti.

Başkan Taşkın mesajında şu ifadelere yer verdi:'15 Temmuz, aziz milletimizin vatanına, bayrağına, devletine ve millî iradesine sahip çıkarak tarih yazdığı unutulmaz bir gecedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yapılan çağrıya kulak veren milletimiz, birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek hain darbe girişimine geçit vermemiştir. O gece ortaya konulan kararlı duruş, milletimizin iradesinin hiçbir vesayet odağına teslim edilmeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Bu topraklar, tarih boyunca olduğu gibi 15 Temmuz'da da birlik ve beraberlik ruhuyla her türlü tehdidin üstesinden gelebileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Bizlere düşen görev ise o ruhu canlı tutmak, şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak ve güçlü Türkiye idealine aynı kararlılıkla katkı sunmaktır. Milletimize hizmet etmeyi en büyük sorumluluk olarak görüyor, ülkemizin birlik ve beraberliği için var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz. Bu vesileyle 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde vatanı uğruna şehit olan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim milletimize ve devletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın.'