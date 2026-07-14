Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt Kent Konseyi ve TOBB Malatya Genç Girişimciler Kurulu iş birliğiyle düzenlenen 'Fikir Kumbarası' proje yarışmasında sosyal projeler kategorisinde birincilik ödülüne layık görülen 'Tarladan Geleceğe-Gezici Eğitim ve Genç-Çiftçi Dayanışma Projesi', Yeşilyurt'ta uygulanmaya başlandı.

'Fikir Kumbarası' projesine katılan genç girişimci Serdar Hoşhanlı tarafından hazırlanan proje, kayısı hasadı döneminde mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarını eğitimle buluştururken, gençlerle deneyimli çiftçiler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt Kent Konseyinin destekleriyle hayata geçen proje kapsamında oluşturulan gezici mobil eğitim noktalarında, mevsimlik tarım işçilerinin çocukları kitaplarla, eğitsel etkinliklerle ve çeşitli sosyal faaliyetlerle buluşturuluyor. Böylece çocukların eğitimden uzak kalmalarının önüne geçilmesi hedeflenirken, yerel gençler de deneyimli çiftçilerle omuz omuza çalışarak üretim süreçlerini yerinde öğrenme fırsatı yakalıyor

Üretim ile eğitim bir çatı altında buluştu

Kayısı bahçeleri, bu projeyle birlikte yalnızca üretimin yapıldığı alanlar olmaktan çıkarak eğitimin, dayanışmanın ve kuşaklar arası bilgi paylaşımının merkezi haline geliyor. Çiftçilerin yıllara dayanan bilgi ve yaşam tecrübeleri dijital içeriklere dönüştürülerek gelecek nesillere aktarılırken, gençler, çiftçiler ve çocuklar ortak bir amaç etrafında buluşuyor. Böylece üretim ile eğitim aynı hedef doğrultusunda buluşarak güçlü bir sosyal dayanışma modeli oluşturuyor.

Kayısı hasadı döneminde hayata geçirilen projenin ilk uygulama noktası Samanköy Mahallesi oldu. Mevsimlik tarım işçileri ve çocuklarının yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe, AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, TOBB Malatya Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Baydemir ile mahalle sakinleri katıldı.

'Kırsal kalkınmayı destekleyen hizmetlerimize bir yenisini daha ekledik'

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, hayata geçen projeyle birlikte kırsal kalkınmayı destekleyen hizmetlerine bir yenisini daha eklediklerini söyledi. Kayısı hasadı yapan mevsimlik işçilerin çocuklarını eğitimle buluşturarak geleceğin çiftçilerini yetiştirdiklerini ifade eden Başkan Geçit, hayata geçirdikleri projeyle birlikte oluşturulan Gezici Mobil Eğitim Noktaları ile mevsimlik tarım işçilerin çocuklarını kitaplarla, eğitsel etkinliklerle, oyunlarla ve sosyal faaliyetlerle buluşturacaklarına vurgu yaptı.

Gezici eğitim aracıyla birlikte çocukların hem öğrenecek hem de güvenli ve nitelikli etkinliklerle kaliteli zaman geçireceklerini hatırlatan Başkan Geçit, 'Bu projeyi başlatan Serdar Hoşhanlı kardeşimizi öncelikle tebrik ediyorum. Genç bir girişimcimizin tarım konusunda duyarlı davranması önemlidir. Dünyada en önemli meslek hiç şüphesiz tarım ve ziraattır. Üretemeyen bir nesil hiçbir mücadeleyi veremez. Tarım ve ziraat, en stratejik alandır. Pandemi ve deprem zamanında tarımın önemini yakından gördük. Binalar, arabalar insan karnını doyurmaz, undan ekmek yapmayı biliyorsak, domates, biber veya başka bir tarım ürünü ekip, biçiyorsak bu çok önemlidir. Mevsimlik tarım işçilerimiz sahada emek verirken, çocuklarını eğitimle buluşturmak adına bu projeyi hayata geçirdik. Hasat döneminde aileleriyle birlikte tarlalarda ve bahçelerde bulunmak zorunda kalan çocuklarımızın eğitimden uzak kalmaması, öğrenmeye devam etmesi ve sosyal gelişimlerini sürdürebilmesi bizim en büyük önceliklerimizden biridir. Gezici eğitim noktalarımız sayesinde çocuklarımız hem öğrenecek hem de güvenli ve nitelikli etkinliklerle kaliteli zaman geçireceklerdir. Biz istiyoruz ki gençlerimiz toprağı sadece bir üretim alanı olarak değil; emeğin, alın terinin, bereketin ve geleceğin kaynağı olarak görsün. Tarımsal üretime ilgi duyan, bilinçli ve donanımlı bir genç neslin yetişmesi için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu projeyle birlikte kayısı bahçelerimiz artık yalnızca ürün yetiştirilen alanlar olmayacak, aynı zamanda eğitimin, dayanışmanın, paylaşmanın ve kuşaklar arası bilgi aktarımının yaşandığı örnek yaşam alanlarına dönüşecektir. Bu anlamlı projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kurumlarımıza, paydaşlarımıza, genç girişimcilerimize ve katkı sunan herkese gönülden teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.

'Geleceğe umut olacak kıymetli bir proje'

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ise, projenin geleceğe umut olarak önemli bir çalışma olduğunu ifade ederken, tarımın kalkınmanın temelini teşkil ettiğini söyledi. Milletvekili Ölmeztoprak, 'Gençlerimizi tarımla buluşturan, uygulamalı eğitimlerle üretim kültürünü yeni nesillere aktaran, evlatlarımızda toprak bilinci oluşturan ve çiftçilerimiz arasında ki dayanışmayı güçlendiren bu tür projeler, kırsal kalkınmaya önemli katkılar sunmaktadır. Bu anlamlı projeye öncülük eden Yeşilyurt Belediyemize, Yeşilyurt Kent Konseyimize, TOBB Genç Girişimciler Kurulumuza, emeği geçen tüm kurumlarımıza, gönüllülerimize ve katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın eğitimine yapılan her yatırım, ülkemizin geleceğine yapılan en değerli yatırımdır. İnşallah bu proje büyüyerek devam edecek ve birçok yavrumuzun hayatına dokunacaktır' şeklinde konuştu.

Konuşmalardan sonra 'Tarladan Geleceğe- Gezici Eğitim ve Genç-Çiftçi Dayanışma' projesinin hayata geçmesinde katkı sunanlara teşekkür plaketleri verildi.