Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, '15 Temmuz; cesaretin korkuya, iradenin ihanete, milletin tüm karanlık hesaplara karşı kazandığı büyük bir zaferdir' dedi.

Bakan Göktaş, Ankara'da düzenlenen 'İrade Bizim, Zafer Bizim 15 Temmuz' paneline katıldı. Panelde konuşan Göktaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümünde şehitleri rahmetle andıklarını, gazilere şükranlarını sunduklarını belirtti.

15 Temmuz'un milletin demokrasiye, bağımsızlığa ve milli iradeye sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Göktaş, '15 Temmuz; FETÖ'nün karanlık emellerinin aydınlığa, ihanetin sadakate, korkunun cesarete yenildiği gecenin adı oldu' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milletin tek yürek olduğunu vurgulayan Göktaş, 'Milletimiz aynı ülkü etrafında kenetlendi. Tankların ve kurşunların önünde göğsünü siper etti. Vatanına, bayrağına ve geleceğine sahip çıktı. Milli iradenin üzerinde hiçbir güç tanımadığını bütün dünyaya gösterdi. Bu nedenle 15 Temmuz, sıradan bir tarih değildir. 15 Temmuz; cesaretin korkuya, iradenin ihanete, milletin tüm karanlık hesaplara karşı kazandığı büyük bir zaferdir' ifadelerini kullandı.

'Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yalnız olmadıklarını hissettirmeye gayret ediyoruz'

Bakanlık olarak şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetlerin sürdüğünü belirten Göktaş, 'Eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal desteklere kadar her alanda çalışmalar yürütüyoruz. Aziz milletimizin emanetine sahip çıkmak, yalnızca belirli günlerde hatırlamakla değil; yılın her günü şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olmakla mümkündür. Bu anlayışla, 81 ilimizde gerçekleştirdiğimiz hane ziyaretleriyle; şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yalnız olmadıklarını hissettirmeye gayret ediyoruz. Devletimizin şefkatini ve milletimizin vefasını her haneye ulaştırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, şehitlerimize duyduğumuz vefa, onların bizlere emaneti olan ailelerine gösterdiğimiz ihtimamla anlam kazanır. Diğer yandan hayata geçirdiğimiz 'Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları' ile şehit ailelerimizi ve kahraman gazilerimizi gençlerimizle bir araya getiriyoruz. İnanıyoruz ki bir millet, tarihini sadece kitaplardan değil; o tarihi yaşayan insanların hatıralarından öğrenir' şeklinde konuştu.

'15 Temmuz, yalnızca bir darbe girişiminin bertaraf edildiği gece değildir'

Panelde 15 Temmuz'un demokrasiye sahip çıkan sivil iradeyi, hakikat mücadelesini, hukuki boyutunu ve milletin ortak hafızasındaki yerini farklı yönleriyle ele alacaklarını belirten Göktaş, 'Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi 'O gece şehit düşenler, milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinin ebedi kahramanlarıdır.' Bu söz, 15 Temmuz'un ruhunu en güçlü şekilde özetlemektedir. Bizler de bugün bu panelde, sadece geçmişi konuşmak için değil. O kahramanların bizlere emanet ettiği bağımsızlık iradesini, demokrasi bilincini ve milli birlik ruhunu gelecek nesillere taşımak için bir araya geldik. Çünkü 15 Temmuz, yalnızca bir darbe girişiminin bertaraf edildiği gece değildir. Aynı zamanda milletimizin iradesine zincir vurulamayacağını bütün dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktasıdır. Bugün gerçekleştireceğimiz panelde; 15 Temmuz'un demokrasiye sahip çıkan sivil iradeyi, hakikat mücadelesini, hukuki boyutu ve milletimizin ortak hafızasındaki yerini farklı yönleriyle ele alacağız. En önemlisi de, o geceyi bizzat yaşayanların tanıklıklarıyla; tankların karşısına imanıyla çıkan insanların cesaretini, meydanlarda vücut bulan birlik ve beraberlik ruhunu, omuz omuza yazılan destanı bir kez daha hep birlikte hatırlayacağız. Şunu unutmamak gerekir ki, milletlerin hafızasını canlı tutan, yalnızca tarih kitapları değil. Fedakarlığı yaşayanların sesi, şehitlerimizin emaneti ve gazilerimizin onurlu mücadelesidir' dedi.