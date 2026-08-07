Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Artık yeni bir süreçteyiz. Terörsüz Türkiye sürecinde barışın, huzurun, istikrarın, ekonominin güçlendiği bir Türkiye kurmak istiyoruz' dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi temasta bulunmak üzere Van'a gitti. Göktaş burada düzenlenen 'Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası' programında şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Göktaş, burada yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gazilerle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

Türkiye'nin çok farklı süreçlerden geçtiğini aktaran Göktaş, Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte hem ülkenin hem de bölgenin istikrarına, huzuruna ve barışına yönelik çok önemli bir adım atıldığını söyledi.

Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörün olmadığı bir Türkiye'yi el birliğiyle inşa etmek için bir vizyon ortaya koyduklarını belirtti.

Geçen yıl TBMM'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun kurulduğunu anımsatan Göktaş, komisyonda şehit aileleri ve gazilerin dinlendiğini bildirdi.

Bakan Göktaş, geçen yıldan bu yana 18 ilde düzenlenen 'Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası' programlarında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldiklerini belirterek, 'Onlarla hem bu süreci konuştuk hem de sorularına cevap vermeye çalıştık. Terörden ilk önce aileler mağdur oldu. Terör aileleri yok etti, parçaladı, çocukları babasız bıraktı. Annelerin yüreğine ateşler düşürdü. Nice ocaklar bu süreçte yandı. Aileler, 'Vatan sağ olsun.' dedi' ifadelerini kullandı.

Terörün Türkiye'ye maliyetinin çok ağır olduğunu vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

'Kardeşi kardeşe kırdırdılar. Bu topraklarda bizi birbirimize düşman ettiler. Oysa bizim bir bayrağımız var. Tek devletimiz var. Aynı çatı altında huzurla, barışla geleceğe ümitle bakan bir nesil yetiştirmek hepimizin ortak hayaliydi. Bu hayal bugün gerçek oldu. Artık yeni bir süreçteyiz. Terörsüz Türkiye sürecinde barışın, huzurun, istikrarın, ekonominin güçlendiği bir Türkiye kurmak istiyoruz.'

Göktaş, Türkiye'nin savunma sanayi alanında öncü ülkelerden biri olduğunu, İHA ve SİHA'ların dünyanın dört bir yanına ihraç edildiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde ülke adına bütün dünyaya bir gövde gösterisinde bulunduğunu vurgulayan Göktaş, 'Ne mutlu bizlere ki böyle bir bayrak altında küresel bir lidere sahibiz. Dünyanın inanmadığı bir süreçte barışın, huzurun ve terörün tekrar bu topraklara gelmemesi adına önemli bir süreç başlattı. Hamdolsun bugün bu süreç güzel bir şekilde tamamlanıyor. Bu süreç aslında daha yeni başlıyor. Biz bu süreçte özellikle büyük fedakarlık gösteren aziz şehitlerimizin ailelerini ve vefakar gazilerimizi asla unutmadık. Onların yeri her daim başımızın üstü. Devletimiz, dün de bugün de yarın da her daim şehit ailelerinin ve gazilerimizin yanında. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecek' dedi.

Milli birlik ve dayanışmanın en güçlü simgesinin şehit aileleri ve gaziler olduğunu kaydeden Göktaş, onlar var oldukça devletin dimdik ayakta durmaya devam edeceğini söyledi.

Bakan Göktaş, hiçbir ocağa ateş düşmemesi için bu süreci başlattıklarını ve 12 maddelik kanun teklifinin hazırlandığını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

'Şehitlerimizin, gazilerimizin hassasiyetlerini ele aldık. Sizin hassasiyetlerinize, fedakarlıklarınıza halel getirecek hiçbir şey yok burada. Ama sizlere yönelik bu süreçte yaptığımız başka çalışmalar da oldu. Özellikle şehitlerimizin anne ve babalarının aylıkları asgari ücretin altına düşmüştü. Burada da önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdik. Dün komisyonda görüşüldü. Er statüsündeki gazilerimiz için de bir iyileştirmeyi hayata geçirdik. Terörle mücadele kapsamında malul sayılmayan erlerimizi gazi kapsamına aldık. Annelerimizin ve babalarımızın aylıklarına yönelik bir düzenlemeyi hayata geçiriyoruz. Dün komisyonumuzdan geçti. Bundan sonraki süreçte de inşallah her zaman yanınızda olmayı sürdüreceğiz. Sizleri kışkırtmaya çalışanlar oldu. Ama sizler her daim devletinize güvendiniz, bayrağınıza güvendiniz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a güvendiniz. Bugün bu sürece geldiysek sizlerin o duruşuyla geldik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti her daim vatandaşının yanındadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti her daim şehit ailelerinin ve gazilerinin yanındadır. Allah hepinizden razı olsun.'