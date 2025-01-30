Tren Seferleri ve Turizm Potansiyeli

Bakan Uraloğlu, İran İslam Cumhuriyeti Yol ve Şehir Planlama Bakanı Farzaneh Sadegh ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ulaşım bağlantılarını güçlendirmeye yönelik adımların ele alındığını belirtti. Toplantıda, demiryolu yük taşımacılığı kapasitesinin 1 milyon tona çıkarılması konusunda mutabık kalındı. Ayrıca, gümrük işlemlerinin hızlandırılması da gündeme geldi.

Vanlı turizmciler, tren seferlerinin bölgeye önemli bir ekonomik katkı sağlayacağını vurguladı. Elite World Van Otel Genel Müdürü Oktay Aksoy, "Tahran'dan gelecek tren seferleri, özellikle mart-ekim ayları arasında ekonomimize ciddi bir ivme kazandıracak. İran pazarı zaten bölgemiz için büyük bir öneme sahip. Tren seferleri bu potansiyeli daha da artıracak" dedi.

Uçak Seferleri Talebi

TURSAB Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, tren seferlerinin yanı sıra Türk Hava Yolları'nın haftada iki gün Van-Tahran arasında tarifeli uçuşlar başlatmasını talep etti. Özgökçe, "İran'ın uzak bölgelerinden nitelikli turistleri buraya çekebiliriz. Uçak seferleri, zaman ve konfor açısından büyük bir avantaj sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Van Otelciler ve Turizmciler Derneği (VANOTED) Başkanı Çetin Demirhan da, tren seferlerinin olumlu bir adım olduğunu ancak uçak seferlerinin de şart olduğunu belirtti. Demirhan, "Van-Tahran arası otobüs yolculuğu 15-16 saat, tren seferleri daha da uzun sürecek. İş adamları ve turistler için uçak seferleri büyük bir kolaylık sağlayacak" dedi.

Van'ın Turizm Potansiyeli

Van, İran ve Irak sınırına yakınlığı nedeniyle bölgede önemli bir turizm merkezi konumunda. Özellikle İranlı turistler, Van'ı alışveriş ve tatil için tercih ediyor. Tren seferlerinin başlamasıyla birlikte bu potansiyelin daha da artması bekleniyor. Ancak turizmciler, uçak seferlerinin de başlatılması halinde Van'ın bölgede bir transit merkez haline gelebileceğini vurguluyor.

Van-Tahran arasında yolcu treni seferleri 20 Şubat 2024'te başlıyor.

Turizmciler, tren seferlerinin yanı sıra Van-Tahran ve Van-Erbil uçak seferlerinin başlatılmasını talep ediyor.

Tren seferlerinin bölge ekonomisine ve turizmine büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Uçak seferleri, zaman ve konfor açısından büyük bir avantaj sağlayacak.