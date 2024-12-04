Esnafın ve mikro işletmelerin finansman ihtiyaçlarına çözüm sunmak amacıyla “TAM Esnaf Destek Paketi”ni uygulamaya alan VakıfBank, sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın en güçlü destekçilerinden biri olmaya devam ediyor. İşletmelerin büyüme yolculuğunda güvenilir bir yol arkadaşı olma misyonunu kararlılıkla sürdüren VakıfBank, “TAM Esnaf Destek Paketi” ile hem ekonomiye can suyu oluyor hem de ticaret hayatına dinamizm kazandırıyor.

Esnaf ve küçük işletmelerin faaliyetlerini güçlendirmelerine katkı sağlamayı amaçlayan “TAM Esnaf Destek Paketi”, sunduğu kapsamlı çözümlerle öne çıkıyor. Özellikle stok tedariği ihtiyacının yoğunlaştığı bu dönemde aylık %2,99’dan başlayan avantajlı faiz oranları, 60 aya kadar uzanan vade seçenekleri esnafın finansmana erişimini kolaylaştırıyor. Bu sayede VakıfBank, küçük işletmelerin ticaret hayatında sürdürülebilir bir başarı yakalamalarına da destek oluyor.

Finansmana erişimde güvenilir yol arkadaşı: VakıfBank

70 yıldır esnafın farklılaşan ihtiyaçlarını analiz ederek yenilikçi çözümler üreten VakıfBank, “TAM Esnaf Destek Paketi” ile müşteri odaklı yaklaşımını güçlü bir şekilde vurguluyor. Finansmana erişimin giderek zorlaştığı bir ortamda “TAM Esnaf Destek Paketi” ile 1 yıla kadar geri ödemesiz dönem avantajı ve 500.000 TL’ye kadar finansman desteği sunan VakıfBank, mikro işletmelerin nakit akışını destekleyerek ekonomik istikrara da katkı sağlıyor.