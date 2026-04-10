Yönetimlerde dikkat çeken değişiklikler

Yapılan düzenlemelere göre, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan Vakıfbank’ın yeni Genel Müdürü olarak görevlendirildi. Halkbank’ta boşalan genel müdürlük koltuğuna ise Recep Süleyman Özdil getirildi.

Vakıfbank’ın önceki Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih’in yerine Osman Arslan’ın atanmasıyla birlikte bankanın icra yönetiminde önemli bir değişim gerçekleşmiş oldu.

Yönetim kurulu başkanlıklarında yeni isimler

Halkbank’ta Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi olan Meltem Taylan Aydın atandı.

Vakıfbank’ta ise Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Mustafa Saydam getirildi. Bankada ayrıca Cemil Ragıp Ertem’in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevlendirildiği bildirildi.

Halkbank ve Vakıfbank’ta yeni dönem

Atamalarla birlikte iki kamu bankasında hem yönetim kurulu başkanlıkları hem de genel müdürlük seviyesinde eş zamanlı bir değişim yaşanmış oldu. Bu değişikliklerin, bankaların yönetim yapısında yeni bir dönem başlattığı değerlendiriliyor.

Mustafa Saydam

Bankacılık kariyerine VakıfBank’ta başlayan Saydam, uzun yıllar farklı kademelerde görev yaptı. Teftiş, insan kaynakları ve genel müdür yardımcılığı gibi görevlerin ardından üst yönetimde yer aldı ve 2021’de VakıfBank Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirilmişti.

Meltem Taylan Aydın

İstanbul Üniversitesi mezunu olan Aydın, ekonomi alanında akademik çalışmalar yürüttü. Uzun süredir Halkbank yönetiminde görev alıyordu ve 2026 itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine atandı.

Osman Arslan

Bankacılık kariyerine Ziraat Bankası’nda başlayan Arslan, Halkbank ve farklı finans kuruluşlarında üst düzey görevler üstlendi. Halkbank Genel Müdürlüğü görevinden Vakıfbank Genel Müdürlüğü’ne geçti.

Recep Süleyman Özdil

Bankacılık ve finans sektöründe uzun yıllara dayanan deneyime sahip olan Özdil, daha önce çeşitli özel finans kurumlarında ve kamu görevlerinde bulundu. 2026 itibarıyla Halkbank Genel Müdürü olarak görevlendirildi.