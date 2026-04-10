Meclis’e sunulması beklenen yeni düzenlemeyle birlikte, yeme-içme hizmeti veren işletmelerin açık alanlarında sigara içilmesine izin verilmeyecek. Ayrıca sigara içimine ayrılan alanlarda yiyecek ve içecek servisi yapılması da yasaklanacak. Düzenleme kapsamında tütün ürünlerinin nakit para ile satışı da kaldırılacak.

Taslak çalışmaya göre, sigara ve nargile başta olmak üzere tütün ürünlerinin tanımı genişletiliyor. Yalnızca klasik tütün ürünleri değil; nikotin içeren ya da tütünü taklit eden elektronik sigara ve benzeri tüm cihazlar da bu kapsama dahil ediliyor.

Kamusal alanlarda geniş yasaklar

Yeni düzenlemeyle birlikte ibadethaneler, eğitim kurumları (okul öncesinden üniversiteye kadar), sağlık tesisleri, çocuk parkları, spor alanları ve plajlar gibi birçok kamusal alanda sigara içilmesi tamamen yasaklanacak. Ayrıca kamuya açık olmayan bazı açık alanlarda da sigara kullanımına sınırlamalar getirilecek.

Üniversite ve hastane kampüslerinde sigara içme alanları, binalara en az 20 metre mesafede oluşturulabilecek. Bu alanların belirli kurallara uygun şekilde düzenlenmesi gerekecek.

Yeme-içme alanlarında yeni kurallar

Lokanta, kafe ve benzeri işletmelerde sigara içilen kapalı veya açık bölümler tamamen kaldırılacak. Ancak işletmelerin toplam alanının yüzde 10’unu geçmeyecek şekilde, en az 2 metrekare ve en fazla 20 metrekare büyüklüğünde özel sigara alanları oluşturulabilecek. Bu alanlarda yiyecek ve içecek servisi yapılmasına izin verilmeyecek.

Plajlarda ise belirli aralıklarla sigara kabinleri kurulabilecek, ancak bu kabinlerin birbirine en az 200 metre mesafede olması şartı aranacak.

Denetimler mülki amirlere geçiyor

Düzenleme ile birlikte denetim mekanizmasında da değişikliğe gidiliyor. Sigara yasaklarının uygulanması artık belediyeler yerine vali ve kaymakamlıklar tarafından oluşturulacak tütün denetim ekipleri aracılığıyla takip edilecek.

Yasaklara uymayan kişi ve işletmelere 5 bin liradan 10 milyon liraya kadar para cezası uygulanabilecek. Tekrar eden ihlallerde işletmelerin ruhsat iptaline kadar gidebilecek ağır yaptırımlar devreye girecek.

2040 hedefi: Tütünsüz Türkiye

Taslakta en dikkat çeken başlıklardan biri ise uzun vadeli hedef. Buna göre 1 Ocak 2040 itibarıyla Türkiye’de tütün ürünlerinin üretimi, ithalatı ve satışı tamamen yasaklanacak. Bu tarihten sonra tütün ürünlerini temin eden veya bulunduranlara ise yüksek tutarlı idari para cezaları uygulanacak.

patronlardünyası.com’da yer alan habere göre, yeni düzenleme AB uyum süreci kapsamında “tütünsüz toplum” hedefinin en kritik adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.