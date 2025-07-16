Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, KOBİ’lerin Türkiye ekonomisinin üretim, ihracat, istihdam ve inovasyon gibi temel dinamikleri üzerinde etkili olduğunu belirterek şunları söyledi:

“İstikrarlı ekonomik büyümenin temelini oluşturan imalat, istihdam, ihracat ve inovasyon (4İ) alanlarında itici güç olan KOBİ’leri, var gücümüzle desteklemeye devam ediyoruz. Sadece yerel değil küresel ölçekte de rekabetçi olmalarını sağlamak için finansal sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve alternatif finansman çözümleri sunuyoruz.”

Yenilikçi ürünlerle tabana yayılan destek modeli

2024 yılında hayata geçirdikleri p@ket platformunun KOBİ’ler için büyük kolaylıklar sağladığını belirten Akben, bu dijital çözümün e-Fatura, e-Defter ve e-Arşiv gibi işlemleri ön muhasebe uygulamalarıyla entegre ettiğini vurguladı.

Akben, “Trabzon, Tokat ve Kahramanmaraş Ticaret Odaları, Esnaf ve Sanatkârlar Derneği, İvedik OSB ve son olarak Ankara Ticaret Odası ile imzaladığımız protokoller sayesinde p@ket’in avantajlarını daha fazla işletmeye ulaştırdık,” dedi.

Dijital kanallarla şubeye gitmeden bankacılık hizmeti

KOBİ’lerin finansal işlemlerini dijital ortama taşıyan Vakıf Katılım, bankacılık sektöründe bir ilki hayata geçirerek uzaktan şirket hesabı açma hizmetini devreye aldı.

Ayrıca e-Finansman ürünüyle internet şubesi üzerinden başvuru ve kullanım imkânı sunan banka, Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS) ve GFT (Garanti Fon Transferi) gibi yenilikçi ürünlerle ödeme ve tahsilat süreçlerini de dijitalleştirdi. Akben, “Bu çözümlerle KOBİ’lerimiz şubeye gitmeden işlemlerini gerçekleştirebiliyor; ticari güvenliğini artırıyor,” ifadelerini kullandı.

Yeşil enerji yatırımlarına güçlü destek

Vakıf Katılım, çevre dostu yatırımlar çerçevesinde 2024 yılında 150’nin üzerinde projeye danışmanlık verdi, 62 projeye ise toplamda 1,52 milyar TL’lik finansman sağladı.

Akben, “GES, RES, biokütle ve akıllı şehirler gibi alanlarda projeleri destekleyerek enerji alanında dışa bağımlılığı azaltmak için çalışıyoruz. 2025’te de bu alanda aktif olmayı sürdüreceğiz,” dedi.

2025 Hedefi: Dijitalleşme ve yaygın hizmet ağı

2025 yılına yönelik değerlendirmelerde bulunan Akben, “KOBİ’lerimizin finansmana erişimini artırmak ve üretim kapasitelerine katkı sağlamak için dijital kanallarımızı güçlendiriyoruz. Yeni ürün ve hizmetlerle, risk-getiri ve verimlilik esaslı bir yaklaşımla kaynaklarımızı KOBİ’lerin istifadesine sunmaya devam edeceğiz,” şeklinde konuştu.