Öte yandan enflasyon cephesinde gelen son veriler, yukarı yönlü risklerin bir miktar hafiflediğine işaret etti. Üçüncü çeyrek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 2,8 artış gösterirken, beklenti yüzde 2,9 seviyesindeydi. Daha önce açıklanan ABD TÜFE verisinin de beklentilerin altında kalması, piyasalar tarafından olumlu karşılandı.

Ekonomik aktivitenin beklenenden güçlü seyrettiği bu dönemde, enflasyondaki yumuşama eğilimi ve dezenflasyon sürecinin devam etmesi, mevcut para politikası sıkılığının şimdilik yeterli olabileceği yönünde değerlendiriliyor. Ancak büyümenin güçlü kalmasıyla birlikte istihdam piyasasında yaşanan soğuma, ABD Merkez Bankası’nın (FED) politika kararlarını daha karmaşık bir zemine taşıyor.

Uzmanlar, FED’in ocak ayında faiz indirimlerine ara vererek “bekle-gör” politikasını tercih edebileceğini ve hükümetin kapanma süreci sonrası netleşecek verileri görmek isteyebileceğini belirtiyor.

Trump’tan Faiz İndirimi Mesajı

ABD’de siyasi cephede ise Donald Trump, güçlü piyasa koşullarının engellenmemesi gerektiğini savunarak faiz indirimlerine devam edilmesi gerektiğini dile getirdi. Trump, faizlerin hızla artırılacağı beklentisinin piyasaları baskıladığını öne sürerken, güçlü bir ekonominin enflasyona yol açmayacağını ifade etti. Ayrıca, bu görüşlere yakın bir FED başkanı atayacağını belirten Trump, yeni ismin ocak ayında açıklanacağını söyledi. 2026 başında yapılacak FED başkanlığı değişiminin piyasalarda yakından izleneceği öngörülüyor.

Tüketici Güveni Geriledi, Sanayi Üretimi Toparlandı

Olumlu makro verilere rağmen ABD’de tüketici güveni, ekonomi ve iş gücü piyasasına ilişkin endişelerle aralık ayında üst üste beşinci kez geriledi. Conference Board Tüketici Güven Endeksi, kasımdaki 92,9 seviyesinden 89,1’e düştü. Buna karşılık sanayi üretimi kasım ayında aylık bazda yüzde 0,2 artarak toparlanma sinyali verdi.

Tahvil Faizleri Yükseliyor

Son dönemde gelişmiş ülkelerde uzun vadeli tahvil faizlerindeki yükseliş dikkat çekiyor. ABD’de açıklanan güçlü büyüme verisi sonrası 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,20 seviyesine yaklaşırken, 30 yıllık tahvil faizi yüzde 4,85’in üzerine çıktı. Artan kamu borçları ve genişlemeci maliye politikaları, uzun vadeli faizler üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.

Küresel Piyasalarda Nötr Görünüm

Bu sabah itibarıyla küresel piyasalarda risk iştahı sınırlı. ABD vadeli endeksleri yatay-hafif negatif seyrederken, Asya borsalarında Japonya, Hong Kong ve Çin’de sınırlı alımlar görülüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,16, dolar endeksi 97,8 seviyesinde bulunurken, ons altın 4.490 dolar civarında işlem görüyor.

Türkiye Gündemi: Asgari Ücret ve BDDK Kararı

Yurt içinde ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısının ardından 2026 yılı asgari ücreti 28 bin 75 TL olarak belirlendi. Bu rakam, asgari ücrete toplamda yüzde 27 oranında artış yapıldığını gösteriyor.

Ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketleri için enflasyon muhasebesi uygulanmamasına karar verdi.