UTTS Kapsamında Montajlar Devam Ediyor

UTTS Uygulama Genel Tebliği çerçevesinde, kiralama yoluyla edinilen, işletmeye dahil olan veya işte kullanılan taşıtların en geç 30 Nisan 2025 tarihine kadar TTB montajını tamamlaması gerekiyor. Akaryakıt dağıtım şirketlerinin Taşıt Tanıma Sistemi (TTS) programlarına kayıtlı taşıtlar ise 1 Temmuz 2025’e kadar TTB takmak zorunda olacak.

Yetkililer, utts.gov.tr adresi üzerinden gerekli kayıt ve randevu işlemlerinin yapılması gerektiğini belirterek, montajların yetkili firmalarca gerçekleştirilmesi konusunda uyarıda bulundu. UTTS sayesinde, yakıt alımı sırasında plaka bilgileri otomatik olarak sisteme işlenecek, usulsüz belge düzenlenmesi önlenecek ve her yıl milyarlarca liralık vergi kaybının önüne geçilecek. Sisteme kaydolmayan vergi mükellefleri, akaryakıt harcamalarını gider olarak gösteremeyecek.

LPG'li Araçlar İçin Süre Uzatıldı

Yapılan değişiklikler arasında, LPG’li taşıtlara TTB montajı ve akaryakıt istasyonlarındaki LPG adalarına Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) kurulumu için süre 31 Aralık 2025’e kadar uzatıldı.

Sipariş Sayısı 3 Milyona Yaklaştı

UTTS kapsamında montaj ve aktivasyonu tamamlanan araç sayısı 1.3 milyonu geçerken, sipariş adedi 3 milyona yaklaştı. Yetkililer, utts.gov.tr dışındaki sahte internet sitelerine karşı vatandaşları uyardı ve tüm işlemlerin yalnızca resmi web sitesi üzerinden yapılması gerektiğini vurguladı.

Son Başvuru Tarihleri:

30 Nisan 2025 : Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil edilen taşıtların TTB montajını tamamlaması için son gün.

1 Temmuz 2025 : Akaryakıt dağıtım şirketlerinin TTS programlarına kayıtlı taşıtların TTB montaj zorunluluğu.

31 Aralık 2025: LPG’li taşıtlar ve istasyonlardaki LPG adalarına TTO kurulumu için son tarih.

Yeni düzenlemelerle birlikte UTTS’nin hayata geçirilmesiyle kötü niyetli kullanım engellenecek, vergi kaybı önlenecek ve sektörde şeffaflık artacak.