31 Mart 2025 yerel seçimlerinde AK Parti’den CHP’ye geçen Üsküdar’da göreve başlayan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş liderliğindeki yeni yönetim, dış ilişkilerde de yön değiştiriyor. Belediye, Türk dünyasıyla kurumsal bağını keserken, Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği’ne (SODEM) üyelik için adım atıyor.

Tarihi Karar Meclis Gündeminde

Belediye Özel Kalem Müdürlüğü tarafından hazırlanan teklif yazılarında, hem TDBB üyeliğinden çıkılması hem de SODEM’e üye olunması teklifleri Meclis gündemine alındı. Teklifler sırasıyla 26 Mayıs ve 29 Mayıs 2025 tarihli resmi yazılarla Meclise sunuldu.

TDBB’den ayrılma teklifi yazısında şu ifadeler yer aldı:

“Üsküdar Belediyesi’nin Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nden ayrılması ile ilgili teklifin Belediye Meclisi'nde görüşülerek karara bağlanması hususunu arz ederim.”

SODEM üyeliği içinse ayrı bir teklif şu şekilde iletildi:

“Üsküdar Belediyesi’nin Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği’ne üye olunması hususundaki teklifin Belediye Meclisi gündemine alınarak değerlendirilmesi.”

Eleştiriler ve Yorumlar

Karar, bazı çevrelerce “Türk dünyasına sırt çevirme” ve “ideolojik tercihlerle dış ilişkilerde köklü değişiklik” olarak değerlendirilirken, belediye kaynakları bu adımı “daha çok sosyal belediyecilik ağına katılma” ve “çağdaş belediyecilik ilkeleriyle ortak hareket etme” hedefiyle atıldığını savunuyor.

Tarihinde ilk kez Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nden ayrılacak olan Üsküdar Belediyesi’nin bu kararı, ilçenin yerel yönetim geleneğinde önemli bir kırılma olarak yorumlanıyor. Kararın Meclis’te kabul edilmesi durumunda Üsküdar, Türk dünyasıyla kurumsal bağlarını kopararak sosyal demokrat belediyeler ağına katılmış olacak.