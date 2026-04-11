İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde, geçtiğimiz günlerde İstanbul ve Yalova’da eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiş, aralarında belediye yöneticileri ve müteahhitlerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık sorguları tamamlandı.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci’nin de aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklanırken, 10 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Soruşturmanın, belediyedeki yapı ruhsatı ve iskân süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı ve bazı işlemlerde rüşvet alındığı iddialarına odaklandığı öğrenildi. Yetkililer, dosya kapsamındaki incelemelerin sürdüğünü ve yeni gelişmelerin yaşanabileceğini belirtti.

Öte yandan, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüphelilerin belirli aralıklarla imza verme ve yurt dışına çıkış yasağı gibi tedbirlere tabi tutulduğu kaydedildi.

Soruşturmanın ilerleyen günlerde yeni detaylarla genişleyebileceği ifade ediliyor.