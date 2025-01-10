Sosyal Medyada Gündem Oldu

Ayşe Barım’ın, sektörde "biat etmeyenleri piyasadan uzaklaştırdığı ve kendi oyuncularının önünü açtığı" yönündeki iddialar, sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu. Ayrıca, Barım'ın ismi ünlü bir sanatçının sevgilisinden 5 milyon dolar aldığına dair başka bir söylentiyle de gündeme geldi.

Bu gelişmelerin ardından, Barım’ın kurucu ortağı olduğu ID İletişim bir açıklama yaparak tüm iddiaları reddetti ve konuyu yargıya taşıdıklarını belirtti.

ID İletişim’den Net Tavır

ID İletişim, yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Şirketimiz 2002 yılından bu yana Türkiye’nin en sevilen ve takdir edilen oyuncularına menajerlik hizmeti vermekte olup, menajerlik mesleğini dünya standartlarında uygulayan öncü bir kuruluştur. Şirketimizin kurucu ortağı Ayşe Barım ve oyuncumuz Serenay Sarıkaya, gerçek olmayan ve ahlak dışı iddialarla ilişkilendirilmiştir. Bu iftiraları yayanlar hakkında yasal işlemleri başlattığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Serenay Sarıkaya’dan Destek

Barım’ın uzun süredir birlikte çalıştığı oyuncu Serenay Sarıkaya da ID İletişim’in açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşarak iddiaların asılsız olduğunu vurguladı.

Ne Olmuştu?

Soruşturmanın fitilini ateşleyen olaylar, TV100 yazarı Fuat Uğur’un 2024 Eylül ayında kaleme aldığı bir yazıyla başladı. Uğur, televizyon kanalları ve dijital platformlarda "hep aynı isimlerin oynadığı" bir kartel yapısından bahsetmiş ve Rekabet Kurumu'nun bazı ajans ve yapım şirketlerine baskın düzenleyeceğini iddia etmişti. Sosyal medyada bu yazı, Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya isimleriyle ilişkilendirildi.

Başsavcılık Soruşturmayı Başlattı

Sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandıran bu iddialar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ihbar kabul edilerek soruşturma konusu oldu. Ayşe Barım hakkında "çalışma hürriyetinin ihlali" ve "şantaj" suçlamalarının da bulunduğu kapsamlı bir inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Sektörde Deprem Etkisi

Olay, Türkiye’de menajerlik sektörünün işleyişine dair yeni bir tartışma başlattı. Soruşturmanın sonucunda ortaya çıkacak bilgiler, sektörün geleceği açısından kritik öneme sahip olacak gibi görünüyor.

Son gelişmeler kamuoyu tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.