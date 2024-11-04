UNICERA Uluslararası Seramik, Banyo, Mutfak Fuarı, bin 200’den fazla markayı ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Fuarın açılışına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yaptığı konuşmada seramik sektörünün son 22 yılda üretim hamlesinden payını aldığını ifade ederek, “Seramik sektörümüz geçtiğimiz yıl 2,5 milyar dolarlık üretim ve 1,3 milyar doların üzerindeki ihracatıyla Türkiye’ye değer kattı. Bugün seramik kaplama malzemeleri üretiminde Avrupa’da 3’üncü, dünyada 10’uncu sıradayız. Seramik karoda Avrupa’nın 3’üncü, dünyanın 5’inci, seramik sağlık gereçlerinde Avrupa’nın 2’inci, seramik sofra ve süs eşyalarında dünyanın 9’uncu büyük ihracatçısıyız. Ülkemizi küresel pazarlarda başarıyla temsil eden firmalarımızı başarılarından dolayı kutluyorum. Müteşebbislerimizi altyapısı hazır, planlı ve sürdürülebilir üretim tesisleriyle buluşturmak için Kütahya ve Yozgat’ta seramik sektörüne özel iki OSB kurduk. Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Seramik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulmasına yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Son 22 yılda seramik sektöründe gerçekleştirilen toplam 138 milyar lira sabit yatırım tutarındaki 517 yatırım için teşvik belgesi düzenledik. 39 bin nitelikli istihdamın önünü açtık. Bu doğrultuda seramik ve refrakter sektöründe inovatif projelere imza atan 15 Ar-Ge, 4 tasarım merkezi ve 18 teknopark firmamıza Ar-Ge teşviklerimizden yararlanma imkanı sunuyoruz” dedi.



“Fuarın 2 milyar dolar ihracat hedefine erişmesini hızlandıracaktır”

Fuarda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kacır, “Seramik sektörü Türkiye'nin katma değerli üretim yapan sektörlerinin başında geliyor. Bu fuarda yüzlerce firmamız, pek çoğu Ar-Ge ve inavasyona dayalı ürünlerini sunuyor. Bu fuarın seramik sektörümüzün 2 milyar dolar ihracat hedefine erişmesini hızlandıracaktır. Biz de her zaman sektörümüzün yanında olmaya devam edeceğiz. Önümüzde yeşil dönüşüm ajandası var. Bu sektörde üretimde karbon emisyonlarını azaltacak projeleri hızlandırmayı düşünüyoruz. Dijital gelişim ile verimliliğin yükselmesini amaçlıyoruz. Hem yatırım teşviklerimiz hem de Ar-Ge desteklerimizle iftihar kaynağımız olan Türk seramik sektörümüzün küresel yolculuğunu adım adım güçlendireceğiz” diye konuştu.

Bakan Kacır, daha sonra beraberindeki heyet ile stantları gezdi. Vatandaşlarla sohbet de eden Kacır, fuarın standlarının çok ilginç ve güzel olduğunu, bir iç mimar için oldukça etkileyici olduğunu söyledi.