Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) tarafından Aralık 2025’te hayata geçirilen, UND Kadın Tır Sürücü Akademisi; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş birliğinde ve İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (İÜSEM) onaylı olarak sektöre nitelikli sürücüler kazandırmaya devam ediyor. UND Kadın Tır Sürücü Akademisi’nin ikinci dönemi tamamlandı. 2 Mart- 26 Mart tarihleri arasını kapsayan programı başarıyla tamamlayan sürücü adayları sektöre kazandırılmış oldu.

Program, sürücü adaylarını yalnızca araç kullanma becerileri açısından değil, uluslararası lojistik operasyonlarının hukuki, teknik ve operasyonel boyutlarına hâkim profesyoneller olarak yetiştirmeyi hedefleyen bir eğitim programı kapsamında mezunlar veriyor.

Kadın Sürücü İstihdamına Öncülük

Programın ilk döneminde yalnızca kadın adaylara yönelik olarak gerçekleştirilen eğitimler, ikinci dönemde UND’nin kapsayıcı ve eşitlikçi yaklaşımı doğrultusunda %70 kadın ve %30 erkek aday kontenjanı ile yapıldı. Bu yaklaşım ile hem sektördeki sürücü açığının kapatılması hem de kadınların lojistik sektöründeki istihdamının artırılması hedefleniyor.

Türkiye’nin Dört Bir Yanından Katılım

UND’nin mesleğin yaygınlaştırılması ve sektöre nitelikli insan kaynağı kazandırılması vizyonu doğrultusunda programın ikinci dönemine Türkiye’nin farklı illerinden adaylar seçildi. Programa Şanlıurfa, Çorum, Afyon, Zonguldak, İzmir, Bursa, İstanbul, Adana ve Mersin başta olmak üzere ülkemizin farklı bölgelerinden sürücü adayları katıldı.

Kapsamlı ve Çok Boyutlu Eğitim Programı

Uluslararası tır-çekici sürücülüğü yalnızca araç kullanma becerisinden ibaret olmayıp, uluslararası taşımacılığın hukuki, teknik ve operasyonel boyutlarını kapsayan çok yönlü bir meslek olarak öne çıkıyor. Bu doğrultuda hazırlanan eğitim programında adaylara hem teorik hem de uygulamalı kapsamlı bir müfredat sunuldu. Adaylar; Çalışma ve dinlenme süreleri, UBAK izin belgeleri ve geçiş belgeleri kullanım esasları, Uluslararası taşımacılıkta kullanılan evraklar ve sözleşmeler, CMR sözleşmesi ve sigorta mevzuatı, Gümrük, TIR ve kaçakçılıkla mücadele mevzuatı, şoförün, aracın ve yükün güvenliği, uykusuzluk ve yorgunlukla mücadele, sağlıklı beslenme ve kişisel bakım gibi 20 farklı başlıkta ders aldılar.

Özel sektörden destek

Program kapsamında ayrıca sektör iş birlikleri ile sürüş güvenliğini artırmaya yönelik özel eğitimler de gerçekleştirildi. Bu çerçevede Prometeon Lastik firması tarafından adaylara “Temel Lastik Bilgisi ve Lastiklerin Sürüş Güvenliğine Etkileri” konulu özel bir eğitim verildi.

TOBBUND, Kolay Transit Merkezi prosedürleri ve işleyişi kapsamında Tır sürücü adaylarıyla bir araya gelerek, Kolay Transit Merkezleri süreçleri ile uluslararası taşımacılık operasyonlarında sürücülerin bilmesi gereken temel prosedürler, operasyonel akışlar ve uygulamaları içeren kapsamlı bir eğitim gerçekleştirdi.

Autodrom eğitim pistinde gerçekleşen saha eğitimleri için; Mutlular Transport, Logitrans Lojistik ve Hüner Trans çekici ve treyler tedariki sağladı. Uygulamalı sürüş, araç teknolojileri ve saha eğitimleri konularında Autodrom eğitmen kadrosu tarafından adaylara araç kullanımı, manevra teknikleri, güvenli sürüş, araç kontrolü ve saha uygulamaları özelinde kapsamlı eğitimler verildi.

Akademi – Kamu – Özel Sektör İş Birliğiyle eğitim

Programın önemli özelliklerinden biri de eğitimlerin akademi, kamu kurumları ve sektör temsilcilerinden oluşan güçlü bir eğitmen kadrosu tarafından verilmesi oldu.

Teorik eğitimlerde; İstanbul Üniversitesi’nden Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği’ne, Ticaret Bakanlığı’ndan İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü’ne, Sağlık Bakanlığı’ndan Sektör temsilcilerine uzanan alanında uzman sektör profesyonelleri ders verdi.

Eğitim Sonrası İstihdam

Mezun olan sürücülerin UND üyesi firmalarda istihdam edilmesi programı daha da önemli hale getiriyor. Eğitim programını başarıyla tamamlayan adayların uluslararası taşımacılık sektöründe görev almaları için UND üyesi firmalar önemli katkı sağlıyor.

UND Başkanı Aras’tan Teşekkür

UND Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras, uluslararası Tır‑Çekici sürücülüğünün Türkiye’nin lojistik sektöründeki jeopolitik gücü ve stratejik konumu açısından kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, bu alandaki mesleki eğitimlerin güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Aras, UND Kadın Tır Sürücü Akademisi’ne sağladıkları destek ve teşvikler dolayısıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ve İŞKUR Genel Müdürlüğü’ne teşekkürlerini sundu.

Aralık 2025 itibarıyla eğitimlerine başlayan UND Kadın Tır Sürücü Akademisi’nin bugüne kadar toplam 21 mezun verdiğini belirten Aras, mezunların önemli bir bölümünün UND üyesi firmalarda istihdam edilmeye başlandığını ve özellikle uluslararası taşımacılığa adım atan kadın mezunların sektöre kattığı değerin gurur verici olduğunu dile getirdi.