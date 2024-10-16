2023 yılında hizmet ihracatında 100 milyar dolar rakamına ulaşıldığını ve Türkiye lojistik sektörünün bu başarıya 10 milyar doların üzerinde katkı sağladığını belirten UND Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras, 2024 yılı için 267 milyar dolar olarak hedeflenen mal ihracatı ve 110 milyar dolar olarak hedeflenen hizmet ihracatı hedeflerinin lojistik hizmetlerle desteklenmesi gerektiğini belirtirken şöyle devam etti: "Lojistik sektörünün ekonomik refahın anahtarı olduğunu daha önce olduğu gibi tekrar vurgulamak istiyorum. Sektörümüz bu son derece önemli görevini dünya çapında büyük başarılara imza atarak devam ettiriyor. Bu anlamda değerli kuruluşlarımız ve çalışanları yaptıkları işlerle ödülü zaten hak ediyorlar. Ancak kazanılan başarıların sembolik de olsa ödüllendirilmesi çalışma motivasyonunu arttıracağı gibi sektöre önemli bir moral destek sağlayacaktır. 15 yıldır kesintisiz olarak sürdürülen Atlas Lojistik Ödülleri sektörümüz için saygınlığı ve tarafsızlığıyla adeta bir taç giyme törenine dönüşmüştür.” dedi.

Atlas’a sahip olmak için tek ön şartın başvuru yapmak olduğunu vurgulayan Şerafettin Aras son olarak şunları ifade etti: “UND olarak yıllardır kesintisiz destek verdiğimiz, sektörümüzün en önemli ve güvenilir ödül organizasyonu Atlas Lojistik Ödülleri’ne, tüm taşımacıları ve özellikle üyelerimizi geç kalmadan katılmaya, aday olmaya çağırıyorum.”

Online Yarışmada Aday Önermek İçin Son Tarih: 18 Ekim 2024

Atlas Ödülleri’nin heyecanla devam eden kategorisi online yarışmada aday önerme süreci 18 Ekim 2024 Cuma 17.00’ye kadar devam edecek. “Online Yarışma Kategorisi” için aday önerme işlemleri https://www.lojistikodulleri.com/online-yarisma/ web adresinden yapılıyor. Aday önerme sürecinin ardından adayların internet ortamında oylanmasının yapıldığı ikinci etap başlayacak.

Kurumsal Kategori Başvuruları 1 Kasım 2024 Tarihinde Sona Eriyor

Atlas Lojistik Ödülleri için geri sayımın başlamasıyla birlikte heyecan giderek yükseliyor. “Ulaştırma Bakanlığı Belgeli Hizmetler”, “Oda ve Derneklere Kayıtlı Hizmetler” ve “Jüri Özel Ödülleri” alt dallarından oluşan “Kurumsal Yarışma Kategorisi” için kayıt olma süresi 1 Kasım 2024 Cuma günü 17.00’de sona erecek. Kurumsal başvurular https://www.lojistikodulleri.com/basvuru-formlari/ adresindeki formlar aracılığıyla yapılabiliyor.

Yarışmaya katılım süreci:

Kurumsal yarışma ile ilgili başvurular web sitesindeki başvuru formları aracılığıyla yapılıyor. Online yarışma kategorisi ise iki etaptan oluşuyor. İlk etapta adaylar online olarak gösteriliyor, ikinci etapta belirlenen adaylar dijital ortamda oylanıyor. Atlas Lojistik Ödülleri 2024 kurumsal başvuru ve online oylama işlemlerinin tümü www.lojistikodulleri.com adresi üzerinden yapılmaktadır. Tüm başvuru işlemleri ücretsizdir.