Eylül ayında başlayan su ve elektrik kesintilerine karşı protestolar kısa sürede yolsuzluk ve kötü yönetime tepki gösterisine dönüşmüştü. Gösterilerin giderek büyümesi, güvenlik güçlerinin müdahalesi ve ordu içinden gelen destek açıklamaları, ülkede tansiyonu tırmandırdı.

“Cumhurbaşkanı ülkeden ayrıldı” iddiası

Muhalefet lideri Siteny Randrianasoloniaiko, Başkan Rajoelina’nın ulusa sesleniş konuşmasından bir gün önce, Pazar günü Madagaskar’dan ayrıldığını iddia etti. Randrianasoloniaiko, “Cumhurbaşkanlığı çalışanlarını aradık, Rajoelina’nın ülkeyi terk ettiğini doğruladılar” dedi.

Yerel basına göre, askeri kaynaklar da Rajoelina’nın Fransız ordusuna ait Casa tipi bir uçakla ülkeyi terk ettiğini öne sürdü.

Rajoelina: “Hayatımı korumak zorundaydım”

Rajoelina, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada yurt dışında bulunduğunu açıkça doğrulamasa da, “Hayatımı korumak için güvenli bir yer bulmak zorunda kaldım. Tüm bunlara rağmen çözüm aramaktan asla vazgeçmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

Protestolar can aldı: En az 22 ölü

Ülke genelinde devam eden protestolarda en az 22 kişi hayatını kaybetti. Gösterilerin merkezinde gençler bulunuyor. Başkent Antananarivo’da güvenlik güçleriyle göstericiler arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.

Ordu taraf değiştirdi, hükümet sarsıldı

2009 yılındaki darbede kilit rol oynayan elit CAPSAT birliği, geçtiğimiz hafta sonu yaptığı açıklamada “göstericilere ateş açmayı reddettiğini” duyurarak hükümete desteğini çekti. Bunun ardından ordu, General Demosthene Pikulas’ı yeni genelkurmay başkanı olarak atadı.

Senato da anayasaya göre devlet başkanının yokluğunda görevi devralan senato başkanını görevden alarak Jean André Ndremanjary’ı geçici lider olarak belirledi.

“Ordu yasadışı şekilde iktidarı ele geçirdi”

Başkanlık ofisinden yapılan açıklamada ise ordunun “yasadışı ve zor kullanarak iktidarı ele geçirme girişimi” başlattığı savunuldu. Açıklamada, “Durum son derece ciddi. Ülkenin tüm güçlerini anayasal düzeni korumak için birleşmeye çağırıyoruz” denildi.

Madagaskar yeni bir darbeye mi gidiyor?

2009’daki askeri müdahale ile iktidara gelen Rajoelina’nın bu kez kendi yönetimine karşı benzer bir senaryoyla karşı karşıya kaldığı yorumları yapılıyor. Ülkede ordu, muhalefet ve halk arasındaki gerilimin önümüzdeki günlerde daha da artmasından endişe ediliyor.