Davacılar, üreticilerin araçlara yerleştirdikleri yazılımlar sayesinde emisyon testleri sırasında araçların “temizmiş gibi” davrandığını, test koşulları sona erdiğinde ise gerçek performanslarına dönerek yasal sınırların çok üzerinde kirletici madde saldıklarını öne sürüyor.

Şu anda Mercedes-Benz, Ford, Renault, Nissan ve Peugeot/Citroen davada yer alan markalar arasında bulunuyor. Ancak sürecin ilerleyen aşamalarında toplam 14 üreticinin sanık listesine eklenebileceği ve davacı sayısının 1,6 milyonu aşabileceği tahmin ediliyor.

Bu durum, davayı İngiltere tarihinin en büyük toplu tüketici davası haline getirebilir.

Söz konusu markalar ise iddiaları “asılsız” olarak nitelendiriyor.

Londra Yüksek Mahkemesi’nde görülmeye başlanan davanın yaklaşık üç ay sürmesi bekleniyor. Nihai kararın 2026 yılının ortalarında açıklanabileceği öngörülüyor.