Barış Görüşmeleri Abu Dabi’de Sürüyor

Habere göre, ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Dan Driscoll, Rus yetkililerle görüşmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de bulunuyor. ABD’li askeri yetkili, Driscoll’un ikinci günde de Rus temsilcilerle saatler süren müzakereler yürüttüğünü belirterek, “Çok iyimseriz. Driscoll iyimser. Umarım Ruslardan yakında geri bildirim alırız. Bu süreç hızlı ilerliyor” dedi.

Beyaz Saray’ın 28 Maddelik Barış Planı Masada

Başka bir kaynak, Driscoll’un Cenevre’deki verimli görüşmelerin ardından, Beyaz Saray’ın 28 maddelik barış planının revize edilmiş halini Abu Dabi’de Rus yetkililerle tartıştığını aktardı. Yetkililer, sürecin hızla ilerlediğini ve küçük detayların tamamlanmasının ardından resmi anlaşmanın ilan edilmesinin beklendiğini belirtti.

Analistler Ne Diyor?

Uluslararası politika uzmanları, bu gelişmeyi Ukrayna-Rusya çatışmalarında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriyor. Barış anlaşmasının resmileşmesi durumunda bölgedeki istikrarın artması ve ekonomik faaliyetlerin normalleşmesi bekleniyor.