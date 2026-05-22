Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi’nin CHP kurultay davasında verdiği flaş karar, Bolu’da yankı uyandırdı. Mahkemenin, Özgür Özel ve mevcut parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile eski yönetimin görevi devralmasına hükmetmesi üzerine Bolu’da dikkat çeken bir protesto gerçekleşti.

Eski Genel Başkanlar Panosunda "Fotoğraflı" Protesto

Edinilen bilgiye göre, mahkeme kararının ardından CHP Bolu İl Başkanlığı binasına giren ve Gençlik Kolları üyesi olduğu öğrenilen bir genç, parti içinde eski genel başkanların portrelerinin yer aldığı panonun önüne geldi.

Mahkeme kararına tepki göstermek isteyen genç, yanında getirdiği Özgür Özel’in fotoğrafını, panoda bulunan 7. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının üzerine yapıştırdı. Kılıçdaroğlu'nun portresini tamamen kapatan gençlik kolları üyesi, tepkisini bu şekilde ortaya koydu.

Ne Olmuştu? Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin son olağan kurultayına ilişkin açılan davada, mevcut Genel Başkan Özgür Özel ve yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve görevin Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından devralınmasına karar vermişti.

Parti tabanında infial yaratan bu mahkeme kararının ardından, diğer illerde de benzer tepkilerin gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.