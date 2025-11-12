Ukrayna’da yolsuzluk skandalı, özellikle Energoatom’a hizmet veren şirketlerdeki sözleşmelerin yüzde 10–15 oranında “rüşvet” alınması iddialarıyla gündeme geldi. Soruşturma, Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı (SAPO) tarafından yürütülüyor. Yetkililer, geçen yıl bin saatlik telefon kayıtlarını inceleyerek soruşturmayı başlatmıştı.

Galushchenko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Soruşturma süresince görevden uzaklaştırılmak medeni ve uygun bir senaryodur. Hukuki alanda kendimi savunacağım ve kendimi kanıtlayacağım” ifadelerini kullandı.

Soruşturma kapsamında toplamda 7 kişi hakkında resmi suçlama yapılmış durumda. Bunlar arasında iş insanı Timur Mindich, eski enerji bakanlığı danışmanı Ihor Myroniuk, Energoatom Koruma ve Güvenlik Direktörü Dmytro Basov ve Kiev merkezli bir ofiste fonların aklanmasında görev alan 4 kişi bulunuyor.

Energoatom’un, ülkenin elektrik üretiminde kritik bir rol oynaması ve sözleşmelerdeki yolsuzluk iddiaları, Ukrayna kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Yetkililer, soruşturmanın tüm tarafların adil şekilde yargılanmasını sağlayacak şekilde yürütüleceğini açıkladı.