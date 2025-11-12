ABD Donanması tarafından yapılan açıklamada, Gerald R. Ford uçak gemisi saldırı grubunun 11 Kasım’da Karayipler’e geldiği ve ABD Güney Komutanlığı (USSOUTHCOM) sorumluluk alanına girdiği ifade edildi. Açıklamada, söz konusu adımın ABD Başkanı Donald Trump’ın uluslararası suç örgütlerini ortadan kaldırma ve narko-terörizme karşı mücadele talimatları doğrultusunda gerçekleştirildiği vurgulandı.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, “USSOUTHCOM AOR’daki varlığımızın artırılması, yasa dışı aktörleri tespit etme, izleme ve engelleme kapasitemizi güçlendirecek. Bu güçler, uyuşturucu kaçakçılığını önlemek ve uluslararası suç örgütlerini zayıflatmak için mevcut yetenekleri artıracak” dedi.

Karayipler’de Tansiyon Yükseliyor

ABD ordusu, Karayipler ve Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle şimdiye kadar en az 19 tekneye saldırı düzenledi ve 76 kişi öldü. Trump yönetimi, operasyonların ABD’ye uyuşturucu akışını durdurmak için gerekli olduğunu savunuyor.

Öte yandan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’yi bölgedeki askeri yığınağı ile ülkesinde kriz üretmek ve sosyalist hükümeti devirmeye çalışmakla suçladı. Maduro, ABD’nin Karayipler’deki varlığını “iktidardan uzaklaştırma çabası” olarak nitelendiriyor.

Fransa’dan Eleştiri: “Uluslararası Hukuk İhlali”

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Kanada’da düzenlenen bir zirvede, ABD’nin Karayipler’deki operasyonlarının uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve Fransa’nın endişeli olduğunu belirtti. Barrot, “Karayipler’deki askeri operasyonları endişeyle izliyoruz. Bu durum, Fransa’nın denizaşırı topraklarında yaşayan 1 milyondan fazla vatandaşımızı da etkileyebilir. Herhangi bir tırmanış, istikrarsızlığa yol açabilir ve bunu önlemek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bölgede artan askeri hareketlilik ve gerilim, Karayipler’deki uluslararası ilişkilerde yeni bir döneme işaret ediyor. ABD’nin USS Gerald R. Ford liderliğindeki saldırı grubu, önümüzdeki dönemde uluslararası gözlerin odaklandığı bir güç gösterisi olarak değerlendiriliyor.