İddiaya göre, son dönemde CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar ve soruşturmalar sonrası bazı belediye başkanlarının siyasi gelecekleri konusunda değerlendirmelerde bulunduğu ve AKP ile temas kurduğu ileri sürüldü.

Kulislerde adı geçen isimler arasında Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ve Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez bulunuyor. Üç belediye başkanının, 14 Ağustos tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı bir programda AKP’ye katılacağı iddiası gündeme geldi.

Öte yandan CHP’den istifa eden Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi’nin de AKP’ye katılacağı iddia edildi.

Gözler belediye başkanlarından gelecek açıklamalarda

Söz konusu iddialarla ilgili adı geçen belediye başkanlarından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, İstanbul siyasetinde yaşanacak olası parti değişiklikleri yakından takip ediliyor.

Yerel seçimlerin ardından birçok belediyede yaşanan siyasi hareketlilik, önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerin yaşanabileceği yorumlarına neden oluyor.

Not: Haber, kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine hazırlanmıştır. İsimleri geçen belediye başkanlarının açıklamaları geldiğinde gelişmeler güncellenecektir.