Goldman Sachs'ın raporuna göre, özellikle tarife endişeleri ve politika belirsizliklerinin yüksek seviyede kalması durumunda, altın fiyatları spekülatif alımlarla birlikte ons başına 3.300 dolara kadar çıkabilir. Banka, merkez bankalarının aylık altın alım tahminini de 41 tondan 50 tona yükseltti. Eğer alımlar aylık 70 ton seviyesine ulaşırsa, 2025 yılı sonunda altın fiyatlarının 3.200 dolara kadar yükselebileceği öngörülüyor.

Fed'in Faiz Politikası da Altını Etkileyebilir

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını sabit tutması durumunda ise altının ons başına 3.060 dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor. Fed'in faiz politikası, altın fiyatları üzerinde önemli bir etkiye sahip olmaya devam ediyor.

UBS de Tahminlerini Güncelledi

İsviçre bankası UBS de altın fiyatlarına ilişkin tahminlerini güncelledi. UBS, önümüzdeki yıllarda altının 3.200 doların üzerine çıkabileceğini öngördü. Banka, Ocak ayında ons altın fiyatı için 2.850 dolarlık tahminini Şubat ayında 3.200 dolara yükseltti. UBS'nin raporunda, "2025'in başlangıcından bu yana sadece altı hafta içinde altın, benzeri görülmemiş piyasa dalgalanmaları ve rekor fiyatlar gördü." ifadelerine yer verildi.

Altın Fiyatları Rekor Kırmaya Devam Ediyor

2025 yılının başlangıcından bu yana altın fiyatları hızla yükselerek rekor seviyelere ulaştı. Ons altın fiyatı 2.942 dolara yükselirken, gram altın ise 3.423 lirayla tüm zamanların en yük seviyesini gördü. Yılbaşından bu yana gram altın fiyatları %13'ün üzerinde artış kaydetti.

Piyasanın İki Devi Benzer Tahminlerde Buluştu

Hem Goldman Sachs hem de UBS, 2025 yılı için altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşabileceği konusunda benzer tahminlerde bulundu. Özellikle merkez bankalarının artan altın alımları ve ekonomik belirsizlikler, altının güvenli liman olarak tercih edilmesini sağlıyor. Analistler, 2025'in sonlarına doğru altın fiyatlarında daha yüksek zirvelerin görülebileceğini belirtiyor.

Altın, 2025 yılında hem küçük hem de büyük yatırımcılar için güvenli liman olmaya devam ediyor. Merkez bankalarının artan alımları, ekonomik belirsizlikler ve Fed'in faiz politikası, altın fiyatlarını rekor seviyelere taşıyor. Goldman Sachs ve UBS gibi dünyanın önde gelen finans kuruluşlarının tahminleri, altının önümüzdeki dönemde de yükseliş trendini sürdüreceğini gösteriyor.