Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Rize ve Artvin illerini kapsayan saha ziyareti sonrasında Türk tarımının içinde bulunduğu tehlikeyi ve acil çözüm bekleyen sorunları çarpıcı verilerle gözler önüne serdi.

Afetler Çiftçinin Yakasını Bırakmıyor

Son yıllarda iklim krizinin etkilerinin çok daha sert hissedildiğini belirten Bayraktar, üreticilerin adeta her türlü doğal afetle aynı anda savaş verdiğini vurguladı.

Binlerce Afet Bir Yılda Yaşandı: Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde tam 1.011 farklı doğal afet kaydedildi.

Don, Dolu ve Şimdi de Sel: Çiftçilerin don, dolu ve hortum gibi yıkıcı hava olaylarının ardından şimdi de aşırı yağışların tetiklediği sel felaketleriyle mücadele ettiğini belirten TZOB Başkanı, bu zorlu süreçte üreticiye verilen desteğin hayati olduğunu hatırlattı.

"Gençler Toprağı Terk Etti, Göçmenler Olmasa İşçi Bulamayacağız"

Tarım sektöründeki istihdam krizine dikkat çeken Şemsi Bayraktar, yaş ortalamasının 59-60 bandına dayandığını belirterek çarpıcı bir gerçeği paylaştı:

"Çiftçimizi desteklemediğimiz takdirde zaten gençlerimiz kalmadı. 18-35 yaş arası gençlerimizin oranı %5'e kadar düştü. Bugün dışarıdan göçmenler gelmediği takdirde tarımsal işletmelerde çalıştıracak insan bulamıyoruz."

Jeopolitik risklerin ve bölgedeki savaşların gübre, mazot, ilaç ve tohum gibi temel girdi maliyetlerini fahiş oranda artırdığını söyleyen Bayraktar, önümüzdeki aylarda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve ilgili bakanlarla destekleme bütçelerini masaya yatıracakları özel bir toplantı yapacaklarını müjdeledi.

Karadeniz’in Yeni Kabusu: Kahverengi Kokarca Tehlikesi!

Sadece iklim ve maliyetler değil, bölge tarımını tehdit eden biyolojik bir tehlike de kapıda. Doğu Karadeniz’de üreticinin korkulu rüyası haline gelen kahverengi kokarca zararlısına karşı acil ve topyekün bir mücadele çağrısı yapıldı.

Yağışların ardından havaların ısınmasıyla bu zararlının bahçelere dadanacağını ifade eden Bayraktar, "Sadece fındık değil; meyve, sebze, mısır ne bulursa zarar veriyor. Bu mücadeleyi daha güçlü yapmak zorundayız" diyerek kamu ve üretici iş birliğinin altını çizdi.

ÇKS İşlemleri Artık Ziraat Odalarında

Ziraat odalarının son 15 yılda idari ve mali açıdan çok daha güçlü bir yapıya kavuştuğunu belirten Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) işlemlerinin artık ziraat odaları tarafından yürütüldüğünü açıkladı. Bu sayede bakanlık bünyesindeki teknik personelin bürokrasiden kurtularak tamamen sahaya ve üretime odaklanması hedefleniyor.