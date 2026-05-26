Rapordan çıkan en çarpıcı sonuç ise şu oldu: Türkiye genelinde etkili olan tarihi yağışlar sayesinde, tarımda korkulu rüya olan "kuraklık" riski bu yıl tamamen masadan kalktı.

Mayıs ayında ekstrem bir hava muhalefeti yaşanmadığı takdirde, Türkiye'nin 23 milyon ton buğday ve 8,7 milyon ton arpa üretimiyle rekor kırması bekleniyor.

66 Yılın Yağış Rekoru Kırıldı: Su Yılı Zirvede!

Rapora göre, 1 Ekim 2025 ile 30 Nisan 2026 tarihleri arasını kapsayan kümülatif yağışlar 555,3 milimetreye ulaşarak son 66 yılın en yüksek su yılı seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Özellikle hububatın en kritik dönemi olan Nisan ayında yağışlar adeta ilaç gibi geldi. Nisan ayı yağış ortalaması 86,5 milimetre ile uzun yıllar ortalamasının yüzde 50 üzerine çıktı.

Meteoroloji Kayıtlarını Yenileyen Şehirler

En Çok Yağış Alan Kent: Siirt (229,3 mm)

66 Yıllık Rekorunu Kıranlar: Antalya, Osmaniye ve Rize

Bölgesel Rekorlar: Akdeniz son 24, İç Anadolu ise son 23 yılın en yağışlı Nisan ayını geride bıraktı.

Tahıl Ambarı İç Anadolu'da Yüzler Gülüyor

Türkiye'nin buğday ekim alanlarının yüzde 37'sini tek başına sırtlayan İç Anadolu Bölgesi'nde, Nisan ayında normalin yüzde 34 üzerinde yağış görüldü. Konya, Ankara, Eskişehir, Kırşehir ve Yozgat'ta bitki gelişimi hiç olmadığı kadar güçlü ve homojen ilerliyor.

Konya'da 21 Yılın Zirvesi: Türkiye'nin tahıl ambarı Konya'da son 21 yılın en yüksek Nisan ayı yağışı kaydedildi. Topraktaki yüksek nem oranı, sulama imkanı olmayan kıraç alanlarda bile verim beklentisini tavan yaptırdı.

Bölge Bölge Son Durum: Hatay'da Dönüm Başına 800 KG Verim!

Türkiye'nin dört bir yanından gelen saha gözlemleri, rekolte beklentisinin ne kadar büyük olduğunu gözler önüne seriyor:

Güneydoğu Anadolu: Nisan ayında normalin yüzde 99 üzerinde yağış alındı. Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve Gaziantep'te gelişim çok güçlü. Yoğun nem sebebiyle oluşan mantar (fungal) hastalığı riskine karşı ise çiftçiler teyakkuzda.

Akdeniz Bölgesi: Yağış rejimi kusursuz ilerliyor. Hatay'daki bazı tarım alanlarında dekar (dönüm) başına 700 ila 800 kilogram gibi rekor verim potansiyeli öngörülüyor.

Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu: Düzenli yağışlar üretimi geçen yılın çok üzerine taşıdı. Trakya'da zamanında yapılan tarımsal mücadele sayesinde bitki sağlığı en üst düzeyde korundu.

Gözler Mayıs Ayının Son Günlerinde

Ulusal Hububat Konseyi, tarihi rekorun kesinleşmesi için önümüzdeki günlerin önemine dikkat çekti. Nihai üretim miktarlarında; dane dolum dönemindeki hava sıcaklıklarının seyri ve Mayıs ayındaki yağışların dağılımı belirleyici rol oynayacak. Gıda arz güvenliği kapsamında tüm gelişmeler yakından takip ediliyor.