Realta Danışmanlık tarafından bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilen araştırmaya 137 binden fazla kişi katıldı. Araştırmada 98 bini aşkın üniversite öğrencisi ile yaklaşık 40 bin genç profesyonelin görüşleri değerlendirilirken, şirketler liderlik anlayışı, kariyer olanakları, eğitim ve gelişim imkanları, kurum kültürü, ücret politikaları ve çalışma ortamı gibi birçok kriter üzerinden puanlandı.

Araştırma sonuçları, TUSAŞ'ın savunma sanayisindeki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koydu. Şirket, ilk kez sektör sıralamasında zirveye yerleşerek genç profesyonellerin ve mühendis adaylarının en fazla tercih ettiği savunma sanayii kuruluşu unvanını elde etti.

Öte yandan TUSAŞ, yalnızca kendi sektöründe değil, tüm sektörlerin değerlendirildiği "Türkiye'nin En Gözde 200 Şirketi" listesinde de önemli bir başarıya imza attı. Şirket, geçen yıla göre 12 sıra yükselerek listenin 6'ncı basamağına yerleşti.

Milli havacılık, uzay ve savunma teknolojileri alanında yürüttüğü projelerle öne çıkan TUSAŞ, geliştirdiği özgün platformlar ve yüksek teknoloji odaklı çalışma ortamıyla özellikle genç mühendisler ve nitelikli iş gücü için cazibe merkezi olmayı sürdürüyor. Uzmanlar, şirketin elde ettiği bu başarının Türkiye'nin savunma ve havacılık ekosistemine olan ilginin arttığını göstermesi açısından da önemli olduğunu değerlendiriyor.