ASELSAN, enflasyon muhasebesi uygulanmış 2026 yılı birinci yarıyılına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamaya göre ASELSAN; operasyonel performansı, artan teknoloji yatırımları ve disiplinli finansal yönetimi ile büyümesini sürdürdü. Türkiye’nin en değerli şirketi ASELSAN'ın yılın ilk 6 ayındaki hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 25 artarak 88,5 milyar liraya ulaştı. ASELSAN bu dönemde toplam 4,9 milyar dolar tutarında yeni sözleşme imzalayarak bu alanda da yüzde 72 büyüme elde etti. Sürdürülebilir büyüme stratejisinin çıktılarını günden güne geliştiren ASELSAN’ın bakiye siparişleri yılın ilk yarısında yüzde 45 artarak 23,2 milyar dolara ulaştı. Bakiye siparişlerdeki kesintisiz artış devam etti. ASELSAN yılın ilk 6 ayında ölçek ve kapasite genişlemelerine yönelik yatırımlarını yüzde 195 artırarak 323 milyon dolara çıkardı. Yüksek ve kritik teknolojilere yönelik AR-GE harcamaları da yüzde 41 artış ile 804 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Üretime ve AR-GE’ye yönelik güçlü yatırımlar, ASELSAN’ın sektördeki önemli konumunu destekleyen stratejik adımlar olarak öne çıktı. ASELSAN’ı geleceğe hazırlayan yatırımların kuvvetli şekilde gerçekleştiği bu dönemde Net Borç/FAVÖK oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0,57’den 0,55’e geriledi.



ASELSAN, uzun dönemli hedeflerine ulaşmak amacıyla 2024 yılında uygulamaya başladığı aselsaneXt Programının olumlu çıktılarını elde etmeye 2026 yılının ilk yarısında da devam etti.



ASELSAN’ın 2026 yılının ilk yarısında hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 25 büyüyerek 88,5 milyar liraya ulaştı. Bu büyüme, yüksek teknolojiye sahip ürün ve sistemlerin satışlarında kaydedilen güçlü talep ile desteklendi. Yılın ilk altı ayında elde edilen hasılatta Hava Savunma, Radar, Elektronik Harp, Yapay Zeka Destekli Kent Güvenliği, Deniz Sistemleri, Elektro-Optik ve Güdümlü Mühimmat Sistemleri belirleyici rol oynadı. Şirketin bakiye siparişleri yüzde 45 artışla 23,2 milyar dolara yükseldi. Yılın ilk 6 ayında imzalanan yeni sözleşmeler yüzde 72 artışla 4,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu artışlar ASELSAN’ın uzun vadeli gelir oluşturma kabiliyetini ve bu alandaki istikrarlı gidişatını güçlendirdi.



Kuvvetli büyümeyle birlikte; operasyonel verimlilik ve yüksek teknolojiye odaklanma stratejilerini kurumsal dönüşüm faaliyetlerinin merkezinde tutan ASELSAN’ın ilgili dönemdeki FAVÖK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 120 baz puan artarak yüzde 26,3 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde ASELSAN’ın FAVÖK tutarı da yüzde 31 artarak 23,2 milyar liraya ulaştı. Yılın ilk yarısında şirketin Net Borç/FAVÖK oranı 0,57’den 0,55’e geriledi. Verimlilik artışı sağlayan uygulamaların kararlılıkla yürütülmesi, ürün portföyü içerisindeki kritik teknolojilere yönelik dönüşüm, ASELSAN’ın büyümesine ve operasyonel marjlarının korunmasına önemli katkı sağladı. ASELSAN’ın kişi başı hasılatında dolar bazında yüzde 3 oranında artış görüldü.



Ölçek artışına ve AR-GE’ye yönelik yatırımlar kesintisiz sürüyor

Türkiye’de mühendis istihdamı ve AR-GE Projesi sayısında lider olan ASELSAN’ın gerçekleştirdiği AR-GE harcamaları ilgili dönemde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artarak 804 milyon dolar seviyesine yükseldi. Özellikle Leo Uydu Teknolojileri, Kuantum Hesaplama Teknolojileri, Sualtı Sistem Teknolojileri, İtki Sistem Teknolojileri, Mikroelektronik Sistem Teknolojileri, Lazer Teknolojileri ve Uzun Menzilli Güdümlü Mühimmat Teknolojileri gibi giriş bariyeri yüksek alanlara yönelik yatırımlar hız kazandı. Yılın ilk altı ayında, ASELSAN’a ilave üretim kabiliyeti ve ölçek kazandıracak yatırımlar kesintisiz bir şekilde gerçekleştirildi. Kapasite artışlarına yönelik Oğulbey Teknoloji Üssü ve mevcut yerleşkelerde devam eden yatırımların tutarı bu dönemde yüzde 195 arttı.



Yılın ilk yarısında, 40 milyon dolar yatırımla tamamlanan 17 bin 360 metrekare kapalı alana sahip akıllı mühimmat, hava savunma ve su altı sistemleri ilave üretim ve test merkezleri devreye alındı. Hava ve deniz savunma sistemlerinin üretiminde robotik ve otomasyon altyapısı önemli ölçüde güçlendirildi. Devreye alınan ve devam etmekte olan yatırımlar ile birlikte, ASELSAN'ın teslimat kapasitesi, hız ve kalite kabiliyeti artırıldı.

2025 yılında temeli atılan ve Cumhuriyet tarihinin tek seferdeki en büyük savunma sanayii yatırımı olan Oğulbey Teknoloji Üssü yatırımının ilk fazının da 2026 yılının üçüncü çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanıyor. Söz konusu geleceğe yönelik yatırımlar ile ASELSAN’ın savunma sanayindeki küresel rolü daha da güçleneceği belirtiliyor.



Yatırım döneminde finansal disiplin

ASELSAN, finansal sürdürülebilirlik stratejisini 2026 yılının ilk altı ayında da etkin bir şekilde uygulamaya devam etti. AR-GE ve seri üretime yönelik yatırım harcamalarının kuvvetli bir şekilde devam ettiği dönemde finansal verimlilik oranlarında da iyileşmeler gerçekleşti.

Şirketin operasyonel nakit akışı 2026 yılının ilk altı ayında 15,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde ASELSAN’ın finansal borçlarının aktifler içerisindeki payı yüzde 13,3 oldu. Özkaynak oranı yüzde 56 seviyesinde olan ASELSAN, bu alanda sektör ortalamalarının üzerindeki konumunu sürdürdü. Yılın ilk yarısında ASELSAN’ın aktif büyüklüğü yüzde 8, özkaynakları ise yüzde 4 büyüdü. Bu alanlardaki artışlar Şirketin güçlü bilanço yapısını destekledi.



Yılın ilk 6 ayında ASELSAN’ın ticari borçlarında yıl sonuna göre yüzde 17 düşüş kaydedildi. Bir önceki dönem 0,57 olan Net Borç/FAVÖK oranı da bu dönem 0,55 seviyesine geriledi. Şirketin FAVÖK marjında 120 baz puan iyileşme görülerek yüzde 26,3 seviyesine ulaşıldı. Önemli verimlilik göstergelerinden olan özkaynak kârlılığı bu dönemde yüzde 11,9’dan yüzde 15,5 seviyesine yükseldi.



AR-GE ve seri üretime yönelik yüksek tutarlı yatırım harcamalarının devam ettiği bir dönemde ASELSAN’ın elde ettiği güçlü sonuçlar, ASELSAN’ın önümüzdeki dönemlerde ölçek büyümesi, ihracat artışı ve yüksek teknoloji yatırımlarının sağlıklı bir şekilde yönetilmesi noktasında önemli bir güvence konumunda yer almaktadır. Hasılatını, bakiye siparişlerini, imzaladığı sözleşmelerini, operasyonel marjlarını, bilanço büyüklüğünü ve diğer birçok finansal göstergesini geliştiren ASELSAN 2026 yılının ilk yarısını başarılı sonuçlarla geride bıraktı.



"Hasılatımızı geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 25 artırarak 88,5 milyar TL’ye ulaştırdık"

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol 2026 yılı birinci yarıyıl finansal sonuçlarını değerlendirdi. Akyol, "2025, ASELSAN tarihinin en güçlü finansal performansına imza attığımız yıl olarak kayıtlara geçmişti. 2026’nın ilk yarısında elde ettiğimiz sonuçlar ise bu başarıyı daha da ileri taşıdığımızı gösteriyor. 2025’te yakaladığımız tarihsel ivmeyi; yeni sözleşmelerimiz, artan üretim kapasitemiz ve güçlenen teknolojik yetkinliklerimizle çok daha üst bir seviyeye çıkardık. Bilançomuz, 6 aylık performansımızın gücünü ortaya koyduğu kadar, başarımızın önümüzdeki dönemde de kesintisiz devam edeceğini gösteriyor. Hasılatımızı geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 25 artırarak 88,5 milyar TL’ye ulaştırdık. Dolar bazında ise yüzde 37 gibi çok önemli bir büyümeye imza attık. Yeni sözleşmelerimiz yüzde 72 artışla 4,9 milyar dolara, bakiye siparişlerimiz ise yüzde 45 artışla 23,2 milyar dolara yükseldi. 2025’te bakiye sipariş rakamlarında ilk defa 20 milyar dolar seviyesini aşmıştık. Gelecek yıldan itibaren artık 30 milyar dolar seviyelerini göreceğimize inanıyoruz" dedi.



Geleceğe yatırım yapmaya devam ettiklerini ifade eden Akyol, "Bir yandan büyürken, diğer yandan geleceğe yatırım yapmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Yılın ilk yarısında AR-GE harcamalarımızı yüzde 41 artırarak 804 milyon dolara, seri üretim ve kapasite artışına yönelik yatırımlarımızı ise yüzde 195 artırarak 323 milyon dolara ulaştırdık. Akıllı Mühimmat ve Su Altı Sistemleri İlave Üretim ve Test Merkezlerini devreye aldık. Yeni robotik otomasyon altyapılarıyla mevcut üretim hatlarımızı güçlendirdik. Sadece 6 ayda 19 yeni robotik otomasyon hattı kurduk. Önümüzdeki günlerde OĞULBEY yatırımımızda ilk üretim faaliyetlerine başlayacağız. Bu adım, ASELSAN adına yılın en değerli gelişmelerinden biri olacaktır. Bu yatırımları gerçekleştirirken finansal disiplinimizi de hassasiyetle koruduk. Güçlü operasyonel nakit akışımız ve sağlıklı bilanço yapımız sayesinde büyümeyi finansal sürdürülebilirlik anlayışıyla destekledik. Operasyonel nakit akışımız yılın ilk altı ayında 15,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Özkaynak oranımız yüzde 56 seviyesini korudu. Net Borç/FAVÖK oranımızın 0,55 seviyesinde gerçekleşmesi de yüksek yatırım döneminde borçluluk seviyemizi son derece kontrollü biçimde yönettiğimizi kanıtlıyor. Yoğun yatırım dönemlerinde normalde bu oranın yükselmesi beklenir. Bizim geçen yılki seviyeyi korumamız ve hatta bir miktar aşağı çekmemiz finansal disiplinimizin ulaştığı seviyeyi göstermesi açısından ayrıca önem taşıyor. Hızlı büyüme döneminde operasyonel marjlarımızı geliştirmemiz ise bir yandan daha yüksek katma değerli işler yaptığımızı, diğer yandan da bu işleri çok daha verimli bir şekilde yürüttüğümüzü gösteriyor" diye konuştu.



Savunma sanayinde olduğu gibi sivil alanlarda da Türkiye’ye ilkleri yaşattıklarını ifade eden Akyol, şunları kaydetti:

"Savunma sanayinde olduğu gibi sivil alanlarda da ülkemize ilkler yaşatmaya devam ediyoruz. ASELSAN’ın sinyalizasyon teknolojileriyle donatılan Avrupa’nın en hızlı tam otonom sürücüsüz Metro hatlarından biri olan Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro hattının yeni etabı Cumhurbaşkanımızın da katıldığı törenle açıldı. Sağlık alanında ise, Lifeline Kalp-Akciğer Makinemizin ilk defa bir açık kalp ameliyatında kullanılması bu yılın önemli gelişmelerinden biri oldu. Teknoloji yoğun firmaların en önemli gücü insan kaynağıdır. Nitelikli kadromuzu büyütmeye, güçlendirmeye devam ediyoruz. Yılın ilk yarısında binden fazla yeni istihdam sağladık. Bunun yaklaşık yüzde 15’inin yurtdışından gelen arkadaşlarımız olması bizi ayrıca sevindiriyor. 2026’nın ilk yarısında bizi en çok memnun eden gelişmelerden biri de ASELSAN’a ve geliştirdiğimiz teknolojilere yönelik uluslararası ilginin daha da güçlenmesi oldu. Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO Ankara Zirvesi de ülkemizin savunma sanayiindeki yetkinliklerini ve ASELSAN’ın yüksek teknoloji çözümlerini uluslararası gündeme taşıyan stratejik bir platform oldu. Bu önemli Zirvede, savunma yatırımlarının uzun vadeli olarak artırılmasına yönelik önemli kararlar alındı. Entegre hava savunma, radar ve elektronik harp alanları, NATO’nun öncelikleri arasında öne çıktı. Bunlar aynı zamanda ASELSAN’ın güçlü olduğu alanlar. Ürün portföyümüzün NATO’nun ihtiyaçlarıyla güçlü bir uyum içinde olması, gelecek adına önemli bir gösterge. Geçtiğimiz günlerde açıklanan Forbes Global 2000 listesine ilk defa girdik ve bunu başaran tek savunma sanayi şirketi olduk. Bu da ASELSAN’ın global arenada yükselişini gösteren bir başka önemli gelişme oldu. Önümüzdeki dönemde de yüksek teknolojili ürünlerimizi, üretim kapasitemizi ve küresel iş birliklerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. ASELSAN’ı dünyanın önde gelen savunma teknolojisi şirketlerinden ve güçlü küresel teknoloji markalarından biri haline getirme hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla ilerleyeceğiz."



İmzalanan sözleşmeler ve bakiye siparişler

Küresel pazarlardaki etkinliğini önemli ölçüde artırarak uluslararası savunma ekosistemindeki konumunu daha da güçlendiren ASELSAN 2026 yılının ilk 6 ayında toplam 4,9 milyar dolar tutarında yeni sözleşme imzaladı. Bu alandaki artış yüzde 72 olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde ulaşılan hacim, yılın ilk 6 aylık dönemleri için ASELSAN tarihinde görülen en yüksek seviye olarak kaydedildi. Özellikle Hava Savunma, Radar, Elektronik Harp ve Kamu Güvenliği Haberleşme sistemlerine yönelik önemli yeni siparişler alındı.

ASELSAN’ın bakiye siparişleri de kesintisiz bir şekilde artmaya devam etti. 20 milyar dolar bakiye sipariş seviyesinin ilk defa aşıldığı 2025 yılsonuna göre ASELSAN’ın bakiye siparişleri yılın ilk 6 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artarak 23,2 milyar dolar seviyesine yükseldi. Tüm bu gelişmeler ile birlikte ASELSAN’ın Alınan İş/Satışlar oranı 2,5 olarak gerçekleşerek sektör ortalaması üzerindeki konumunu güçlendirdi. Söz konusu bu alanlarda yakalanan büyümeler ASELSAN’ın ürün ve sistemlerine yönelik talebin istikrarlı şekilde arttığını ortaya koydu.