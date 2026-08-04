Türkiye organize gıda perakende sektörünün son yıllardaki en büyük satın alma işlemlerinden biri resmen tamamlandı. A101'in çatı şirketi Yeni Mağazacılık A.Ş., CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin sermayesinin yüzde 89,28'ini temsil eden payları devralarak şirketin yönetim kontrolünü üstlendi.

Söz konusu işlem, yalnızca iki büyük perakende markasının aynı çatı altında buluşması anlamına gelmiyor. Satın alma, Türkiye'nin organize gıda perakende sektöründeki rekabet dengelerini de yeniden şekillendirecek stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Organize perakendede yeni rekabet dönemi

ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) 2026 Retail Foods Annual raporunda yer alan Euromonitor verilerine göre, 2025 yılı itibarıyla organize gıda perakende pazarında liderliği yüzde 18,4 ile BİM sürdürüyor. BİM'i yüzde 9,2 ile Migros, yüzde 7,8 ile A101, yüzde 6,0 ile ŞOK Marketler ve yüzde 1,8 ile CarrefourSA takip ediyor.

İşlem öncesine ait bu verilerin matematiksel toplamına göre A101 ile CarrefourSA'nın birleşik pazar payı yaklaşık yüzde 9,6 seviyesine ulaşıyor. Bu oran, resmi devir sonrasında oluşan güncel pazar payını değil, 2025 yılına ait bağımsız pazar araştırması verilerinin toplamını ifade ediyor.

Bu tablo, mevcut veriler ışığında yeni yapının organize gıda perakende sektöründe Migros'un önüne geçerek ikinci büyük oyuncu konumuna yükselebileceğine işaret ediyor. Ancak birleşmenin operasyonel etkileri, mağaza entegrasyonu, satış performansı ve yayımlanacak yeni pazar araştırmaları sonrasında oluşacak güncel pazar payı farklılık gösterebilecek.

Ölçek ekonomisi güçlenecek

Sektör uzmanları, satın almanın A101'e yalnızca mağaza sayısı açısından değil, satın alma gücü, lojistik yönetimi ve tedarik zinciri bakımından da önemli avantajlar sağlayacağını belirtiyor.

CarrefourSA'nın özellikle büyük format mağazacılık, premium ürün gamı, e-ticaret altyapısı ve şehir merkezlerindeki güçlü mağaza ağı ile A101'in Türkiye genelindeki yaygın indirim marketi modeli arasında oluşacak sinerjinin sektörde rekabeti yeni bir boyuta taşıması bekleniyor.

Özel markalı ürünlerde maliyet avantajının artması, dağıtım ağının daha verimli hale gelmesi ve operasyonel giderlerin azaltılması da satın almanın öne çıkan kazanımları arasında gösteriliyor.

Rekabet yeniden şekillenebilir

Satın alma sonrasında gözler, CarrefourSA markasının geleceğine çevrildi. Şirketin mevcut marka kimliğiyle faaliyetlerini sürdürüp sürdürmeyeceği, mağaza konseptlerinde değişiklik yapılıp yapılmayacağı ve iki şirketin operasyonlarının nasıl entegre edileceği önümüzdeki dönemde netleşecek.

Uzmanlar, bu süreçte BİM, A101, Migros ve ŞOK Marketler arasındaki rekabetin daha da yoğunlaşacağını, fiyat politikaları, kampanyalar ve dijital perakende yatırımlarının sektörün en önemli rekabet alanları olacağını değerlendiriyor.

325 milyon dolarlık dev işlem

Pay devir sözleşmesi kapsamında CarrefourSA için yaklaşık 325 milyon dolar şirket değeri esas alındı. Nihai hisse bedeli ise kapanış tarihindeki net borç ve işletme sermayesi düzeltmelerine göre belirlenecek.

Türkiye perakende sektörünün en önemli satın almalarından biri olarak gösterilen bu işlem, organize gıda perakendesinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlanırken, sektörün önümüzdeki yıllardaki rekabet haritasını da önemli ölçüde değiştirmesi bekleniyor.