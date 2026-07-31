Türk Hava Yolları'nın genel yönetim binasında düzenlenen programda imzalanan anlaşma kapsamında Turkish Cargo, Anadolu'nun dört bir yanında üretilen ürünleri 30 ülkedeki 49 destinasyona ortalama yüzde 34 indirim avantajıyla taşıyacak. Anlaşma; genel kargo, bozulabilir ve farmasötik ürünlerin yanı sıra balık, et, meyve ve sebze gönderilerini de kapsayacak.



"Yenilenen iş birliğiyle 49 destinasyona iç hat maliyetleriyle hizmet edilebilecek"

İş birliğine ilişkin görüşlerini paylaşan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, "Bayrak taşıyıcı olarak, küresel uçuş ağımız ve güçlü kargo altyapımızla Türk ihracatçısının dünya pazarlarına erişimini kolaylaştırmayı önceliğimiz olarak görüyoruz. Bu doğrultuda TİM ile yürüttüğümüz İhracat Kampanyası Protokolü'nü, destinasyon sayısını artırarak yedinci kez yeniledik. Yenilenen iş birliği sayesinde ihracatçılarımız Çin, Hindistan, Endonezya, Vietnam, Pakistan ve ABD gibi stratejik pazarların da yer aldığı 49 destinasyona, neredeyse iç hat maliyetleriyle ulaşabilecek. Doğru pazara doğru zamanda rekabetçi maliyetlerle ulaşan her bir ürünün, üreticilerimize yeni ticari fırsatlar sunarken ülkemizin ihracat gelirine de katkı sağlayacağına inanıyoruz. Türk Hava Yolları olarak ihracatçılarımızın küresel rekabetteki gücünü artırmaya ve ülkemizin ihracat hedeflerini desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.





"Son 10 yılda hava kargoyla ihracatımız yüzde 150'lik bir artış kaydetti"

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ise "Hızın, güvenin ve lojistik esnekliğin ticareti doğrudan şekillendirdiği bu yeni dönemde hava kargo taşımacılığı stratejik önem taşıyor. Bu anlamda şanslı bir ülkeyiz. Çünkü arkamızda dünyanın en geniş uçuş ağına sahip, küresel hava kargonun devleri arasında yer alan Türk Hava Yolları gibi bir bayrak taşıyıcımız var. Turkish Cargo, ihracat yolculuğumuzda hep önemli bir paydaşımız oldu. Bugün, güçlü yol arkadaşlığımızı bir adım daha ileriye taşıyarak imzaladığımız 7'nci iş birliği protokolüyle ihracatçımıza sunduğumuz paketi hem nicelik hem nitelik olarak daha da büyüttük. Protokolle uçuş noktamızı 49'a çıkarıyoruz. Navlun desteğimizi güçlü şekilde sürdürüyoruz. Maliyetlerde barem kolaylığı sağlıyoruz. Böylece tonaj olarak orta ölçekli ihracatları da yüksek oranda indirimlerle buluşturuyoruz. Maliyetlerin ihracatçılarımızı zorladığı bu dönemde, protokolümüz ihracatçılarımızın önünü açıyor. Son 10 yılda toplam ihracatımız yüzde 78 artarken, hava kargoyla ihracatımız yüzde 150'lik bir artış kaydetti. Bu artışın devam edeceğine inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.