Sürdürülebilir büyüme ve kurum kültürü vizyonu doğrultusunda genç yeteneklerin gelişimini odağına alan Referans Sigorta, staj programlarını geçici bir deneyim alanı olmaktan çıkarıp doğrudan istihdama yönlendiriyor. Son bir yıldır yürütülen program kapsamında Referans Sigorta’da staja başlayan 25 genç yeteneğin tamamı, sürecin ardından kadrolu çalışan olarak görevlerine başladı.

Kritik departmanlara nitelikli insan kaynağı

Aktüerya, Sigortacılık, Matematik Mühendisliği, Bankacılık, İşletme gibi nitelikli alanlardan mezun olan genç profesyoneller; Bilgi Teknolojileri, İç Denetim, Risk Yönetimi, Mali İşler, Teknik, Satış, Hasar ve Reasürans olmak üzere şirketin tüm ana operasyonel ve stratejik birimlerinde konumlandırıldı.

Üst yönetimden doğrudan eğitim ve sahada koçluk

Referans Sigorta’nın insan kaynakları politikası, sadece istihdam sağlamakla kalmayıp sürekli gelişimi de merkeze alıyor. Kadroya alınan genç çalışanlar, şirket direktörleri ve üst yöneticileri tarafından verilen kapsamlı “Temel Sigortacılık Eğitimi” programından geçti. Modül sınavları ve genel değerlendirmelerle desteklenen bu süreçle, genç yeteneklerin sektörel donanımları üst seviyeye çıkarıldı.

Oğuz Karahançer: “Kendi öz kurum kültürümüzü inşa ediyoruz”

Genç yeteneklere yapılan yatırımın şirketin geleceğine yapılan en büyük yatırım olduğunu belirten Referans Sigorta Genel Müdürü Oğuz Karahançer, sürece ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Referans Sigorta olarak, köklü geçmişimiz ve Kiler Holding’in güçlü sermaye yapısından aldığımız özgüvenle geleceğe sağlam adımlarla ilerliyoruz. Bizim için staj süreçleri sadece dönemsel bir destek değil, şirketimizin yarınlarını emanet edeceğimiz çalışma arkadaşlarımızı seçme ve yetiştirme vesilesidir. Staja başlayan 25 arkadaşımızın tamamını kadromuza dahil etmiş olmamız, vizyonumuza ve insan kaynağımıza duyduğumuz güvenin somut bir göstergesidir. Kiler Holding ailesinin bir parçası olarak, uzman direktörlerimizden alınan eğitimler, sahada koçluk ve sürekli performans gelişimi sayesinde; dışarıdan hazır bir yapı transfer etmek yerine kendi öz kurum kültürümüzü ve uzman kadromuzu içeriden yetiştirerek yetkinleştiriyoruz.”

Yaz dönemi kapsamında eylül sonuna kadar sürecek yeni stajyer grupları ve önümüzdeki dönem hayata geçirecekleri 15 kişilik uzun süreli staj programıyla genç istihdamını desteklemeyi sürdüreceklerini belirten Karahançer, “Sektörde referans nokta olma hedefimiz doğrultusunda genç yeteneklerimizi desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz.” diye ekledi.