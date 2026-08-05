BDDK'nın aldığı karara göre, İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ (Takasbank) ile İller Bankası AŞ düzenleme kapsamı dışında tutuldu. Diğer kalkınma ve yatırım bankalarında ise hem konsolide hem de konsolide olmayan bazda uygulanacak kredi sınırları önemli ölçüde düşürüldü.

Daha önce ana sermayenin yüzde 40 ila 60'ına kadar çıkabilen, bir gerçek veya tüzel kişi ile bunların risk gruplarına kullandırılabilecek kredilerin toplam risk tutarı, yeni düzenlemeyle ana sermayenin en fazla yüzde 30'u ile sınırlandırıldı.

Ayrıca bankaların kendi dahil oldukları risk grubuna kullandırabilecekleri krediler için de limit daraltıldı. Önceden yüzde 35 ila 55 arasında değişen bu oran, artık yüzde 25 olarak uygulanacak.

Geçiş süreci belirlendi

BDDK, mevcut kredi limitlerini aşan bankalara uyum sağlamaları için geçiş süreci de tanıdı. Buna göre;

Bir gerçek veya tüzel kişi ile risk gruplarına kullandırılan kredilerdeki limit aşımlarının 1 Nisan 2027 tarihine kadar,

tarihine kadar, Bankanın dahil olduğu risk grubuna kullandırılan kredilerdeki limit aşımlarının ise 1 Ekim 2026 tarihine kadar giderilmesi gerekecek.

Söz konusu düzenlemenin, bankacılık sektöründe risk yoğunlaşmasını azaltarak finansal istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Özellikle kalkınma ve yatırım bankalarının kredi portföylerinde daha dengeli bir yapı oluşturulması amaçlanıyor.