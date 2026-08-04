Türkiye'nin yenilenebilir enerji dönüşümüne öncülük eden Enerjisa Üretim'in 2022 yılında başlattığı Womentum Programı'nın beşinci dönemi tamamlandı. Enerjisa Üretim'in ana partnerliğinde, imeceLAB'in yürütücülüğünde hayata geçirilen program; üniversite ve meslek yüksekokulu öğrencisi genç kadınları geleceğin iş dünyasına hazırlayan bütüncül bir gelişim modeli olarak yolculuğuna başladı. Bugün ulaştığı ölçek ve yarattığı etkiyle, genç kadınların potansiyellerini güçlendiren, fırsat eşitliğini destekleyen ve geleceğin liderlerini yetiştiren güçlü bir gelişim ekosistemi olarak yoluna devam ediyor.

Beş Yılda Güçlü Bir Gelişim Ekosistemi

Bugüne kadar yaklaşık 20 bin başvuru alan programa yaklaşık 11 bin genç kadın kabul edilirken, 5 binden fazla katılımcı Womentum mezunu olarak kariyer yolculuğuna önemli bir adım attı. Kurulduğu günden bu yana büyüyerek gelişen program, genç kadınların kişisel gelişimlerini desteklemenin yanı sıra teknoloji, sürdürülebilirlik, liderlik ve yenilikçilik alanlarında yetkinlik kazanmalarını sağlayarak Türkiye'nin yarının ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikli iş gücünün gelişimine katkı sunuyor.

Enerji Dönüşümüne Genç Kadınlardan Yenilikçi Çözümler

Programın bu yılki en önemli çalışma başlığı, katılımcıları enerji teknolojilerinin geleceği üzerine düşünmeye davet eden stratejik proje süreci oldu. Katılımcılar geliştirmek istedikleri teknoloji alanlarına göre Enerjisa Üretim uzmanlarıyla eşleştirilirken, şirket mentorları 22 proje ekibine iki hafta boyunca mentorluk desteği sundu.

Ara değerlendirme sürecinde proje ekipleri çözüm değeri, uygulanabilirlik, etki, proje planı ve anlatım başlıklarında değerlendirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 22 takım arasından seçilen 7 takım, İstanbul'da gerçekleştirilen büyük finale katılmaya hak kazandı.

Finalde 35 genç kadın, geliştirdikleri projeleri Enerjisa Üretim yöneticileri ve jüri üyelerine sunarak enerji dönüşümüne katkı sağlayacak yenilikçi çözüm önerilerini paylaştı. Birinci seçilen ekip, projelerini hayata geçirmeye yönelik bir aylık prototipleme desteğinin yanı sıra mentorluk ve staj imkânı kazandı. Böylece Womentum, başarılı fikirlerin geliştirilerek hayata geçirilmesinin de desteklendiği bir öğrenme ve inovasyon platformu olma yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. Finale kalan diğer başarılı ekipler de mentorluk ve staj destekleriyle gelişim yolculuklarını sürdürme fırsatı yakaladı.

Womentum'un beş yılda ulaştığı etkiyi ve fırsat eşitliği vizyonunu değerlendiren, Enerjisa Üretim İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Gürkale, "Beş yıl önce 'Genç kadınların kariyer yolculuğuna nasıl katkı sağlayabiliriz?' sorusuyla yola çıktık. İlk hedefimiz 500 genç kadına ulaşmaktı. O gün attığımız küçük adım, bugün Türkiye'nin 81 iline yayılan ve 5 binden fazla genç kadının gelişim yolculuğuna eşlik eden güçlü bir öğrenme ekosistemine dönüştü. Womentum'un beşinci yılında İstanbul'da bir araya gelerek eğitimlerini tamamlayan ve 'Bir Meselem Var' proje sürecini başarıyla tamamlayan genç kadınların fikirlerini dinledik. Bir kez daha gördük ki; genç kadınlara fırsat verildiğinde ortaya çıkan etki, hayal ettiğimizden çok daha büyük oluyor. Genç kadınların karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almaları, seslerini duyurmaları ve kendi yollarını cesaretle çizmeleri için yanlarında olmaya devam edeceğiz. Womentum, bu yolculukta onlara verdiğimiz uzun soluklu bir destek ve fırsat eşitliği taahhüdü. Bu beş yıllık yolculuğa emeği, fikri ve cesaretiyle katkı sunan herkese gönülden teşekkür ediyor, Womentum'un yeni döneminde yeniden buluşmayı heyecanla bekliyoruz."

Programın teknoloji odaklı öğrenme yaklaşımını ve geleceğin yetkinliklerine katkısını vurgulayan, Enerjisa Üretim İşletme ve Yeni Teknolojiler Genel Müdür Yardımcısı Alper Serçe "Womentum ile genç kadınların akademik gelişimlerinin yanı sıra yenilikçi düşünme, problem çözme ve geleceği öngörebilme yetkinliklerini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu nedenle eğitim sürecimizi, katılımcılarımızın proje geliştirirken bugünün ihtiyaçlarının yanı sıra, kendi kariyerlerine, iş dünyasının dönüşümüne, Türkiye'nin geleceğine ve küresel gelişmelere de geniş bir perspektiften bakabilecekleri şekilde kurguladık. Gerçek ihtiyaçlardan beslenen bu öğrenme deneyimi, genç kadınların fikirlerini somut çözümlere dönüştürmelerini ve enerji sektörüne değer katacak yetkinlikler kazanmalarını sağlıyor. Genç kadınların potansiyellerini keşfederek geleceğin enerji teknolojilerine yön veren liderler arasında yer almalarını desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz."