OYAK Pazarlama Genel Müdürü Yusuf Yenilmez; “Misafirlerimizin yalnızca bir destinasyona ulaşmasını değil, seyahatin her aşamasında güven, konfor ve memnuniyet hissetmesini önemsiyoruz. Bizim için turizm, operasyonel yönetiminin ötesinde, baştan sona tasarlanmış bir deneyimdir.”

Dijital dönüşüm ve değişen müşteri beklentileri hizmet sektörünü yeniden şekillendiriyor. Bu dönüşümü yalnızca takip eden değil, dönüşüme yön veren kurumlar arasında yer almayı hedefleyen OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş’de OYAK’ın köklü kurum kültürünü geleceğin beklentileriyle buluşturan yeni bir yapı inşa ediliyor.

Şirketin turizm, tesis yönetimi ve perakende alanlarında yürüttüğü dönüşüm çalışmalarını değerlendiren OYAK Pazarlama Genel Müdürü Yusuf Yenilmez, bugün gelinen noktanın yalnızca yeni hizmet alanları oluşturmakla sınırlı olmadığını; iş yapış biçimlerini, teknoloji kullanımını ve müşteri deneyimini yeniden tanımlayan bütüncül bir dönüşüm süreci olduğunu söyledi. Yenilmez “Hizmet sektöründe kalıcı başarı, yalnızca büyümekle değil; değişen ihtiyaçları doğru okuyabilmek ve buna uygun çözümler geliştirebilmekle mümkün” dedi.

Entegre bir hizmet ekosistemi kuruluyor

OYAK Pazarlama’nın büyüme stratejisinin temelinde faaliyet alanlarını çoğaltmak değil, birbirini besleyen entegre bir hizmet ekosistemi oluşturmak bulunuyor.

Turizmden tesis yönetimine, perakendeden dijital platformlara kadar uzanan yapı sayesinde şirketin; müşterilerinin farklı ihtiyaçlarına tek bir yönetim anlayışıyla çözüm sunmayı hedeflediğine dikkat çeken Yenilmez şöyle konuştu:

“Bugün artık kurumlar yalnızca hizmet satın almıyor; güvenilir, sürdürülebilir, süreçlerini kolaylaştıracak ve entegre çalışan çözüm ortakları arıyor. Biz de tüm faaliyet alanlarımızı bu bakış açısıyla geliştiriyoruz. Bu doğrultuda OYAK Pazarlama olarak dijitalleşme, süreç entegrasyonu ve operasyonel mükemmellik başlıklarını büyüme stratejisinin temel yapı taşları olarak konumlandırıyoruz.”

Dijital dönüşüm kurumsal çevikliği arttırıyor

Yusuf Yenilmez, dijital dönüşümün yalnızca yeni sistemlerin devreye alınması anlamına gelmediğini; karar alma süreçlerini güçlendiren ve kurumsal çevikliği artıran bir yönetim anlayışı olduğunu ifade etti. SAP S/4HANA dönüşümü ve dijital platform yatırımlarıyla birlikte OYAK Pazarlama’nın daha veriye dayalı, daha ölçülebilir ve daha entegre bir operasyon yapısına geçişini sürdürdüğüne dikkat çeken Yenilmez “Teknoloji bizim için amaç değil; daha iyi hizmet üretmenin, daha hızlı karar almanın ve müşterilerimize daha yüksek değer sunmanın en güçlü araçlarından biridir.” ifadelerini kullandı.

“Turizm, baştan sona tasarlanmış bir deneyimdir.”

OYAK Pazarlama’nın ana faaliyet alanlarından turizm sektörünün yalnızca ulaşım ve konaklama hizmetlerinden ibaret olmadığını vurgulayan Yusuf Yenilmez, kullanıcı beklentilerinin artık çok daha kapsamlı bir deneyim üzerine şekillendiğini ifade etti.

Bu anlayışla hayata geçirilen OYAK Turizm dijital platformunun uçak bileti, otel, transfer, araç kiralama ve yurt içi-yurt dışı tur hizmetlerini tek çatı altında buluşturarak kullanıcıların tüm seyahat süreçlerini kolaylaştırmayı amaçladığına dikkat çeken Yenilmez “Misafirlerimizin yalnızca bir destinasyona ulaşmasını değil, seyahatin her aşamasında güven, konfor ve memnuniyet hissetmesini önemsiyoruz. Bizim için turizm, operasyonel yönetiminin ötesinde, baştan sona tasarlanmış bir deneyimdir.” şeklinde konuştu. Yenilmez, “Dijitalleşme yalnızca teknoloji yatırımı değil aynı zamanda hizmet kalitesini sürekli geliştiren stratejik bir dönüşüm aracıdır.” dedi

Entegre tesis yönetiminde yeni nesil yaklaşım

İş dünyasında tesis yönetiminin kapsamının önemli ölçüde değiştiğini ifade eden Yusuf Yenilmez “Tesis yönetimini yalnızca binaların işletilmesi olarak değerlendirmiyoruz. Bugün kurumlar; çalışan deneyimini iyileştiren, operasyonlarını kolaylaştıran, enerji verimliliğini artıran ve süreçlerini daha etkin yöneten çözüm ortaklarına ihtiyaç duyuyor.” ifadelerini kullandı.

OYAK Pazarlama’nın geliştirdiği entegre tesis yönetimi modeli; teknik bakım, temizlik, enerji yönetimi, dijital takip sistemleri ve operasyonel süreçleri tek bir yönetim modeli altında buluşturarak müşterilerine sürdürülebilir değer üretmeyi hedefliyor. Yenilmez, bu yaklaşımın şirketi yalnızca hizmet sunan bir kurum değil, müşterilerinin operasyonel başarısına katkı sağlayan stratejik bir iş ortağı konumuna taşıdığına dikkat çekti.

KKTC yatırımı, bölgesel büyüme vizyonunun bir parçası

OYAK Pazarlama’nın perakende sektöründeki çalışmalarına da değinen Yusuf Yenilmez, “KKTC’de gerçekleştirdiğimiz yatırımlar yalnızca yeni bir mağaza açılışı olarak değerlendirilmemeli. Bu adım, şirketin uzun vadeli büyüme stratejisinin önemli bir parçası. KKTC, OYAK Pazarlama’nın ulus çapında büyüme vizyonunda stratejik öneme sahip pazarlardan biri olarak öne çıkıyor. Şirket, bölgedeki varlığını yalnızca ticari bir yatırım olarak değil, uzun vadeli değer üretme yaklaşımının doğal bir uzantısı olarak görüyor.” şeklinde konuştu.