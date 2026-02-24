Edinilen bilgilere göre, ilgili kurumlarla birlikte sürdürülen teknik ve hukuki incelemeler sonucunda söz konusu hesapların kamuoyunu manipüle etmeye yönelik organize faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sosyal medya platformları üzerinden yürütülen içeriklerde kamu düzenini bozmayı amaçlayan paylaşımların yanı sıra güvenlik güçlerini hedef gösteren ve toplumsal kutuplaşmayı artırmaya dönük ifadelerin yer aldığı belirtildi.

Yetkililer, dijital mecralarda sürdürülen psikolojik harekât ve dezenformasyon faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Milli güvenliği ve kamu düzenini tehdit eden girişimlere karşı gerekli idari ve hukuki adımların atılmaya devam edileceği ifade edildi.

Son erişim engelleriyle birlikte, söz konusu hesaplara ilişkin adli sürecin de eş zamanlı olarak yürütüldüğü öğrenildi.