30 milyar dolar piyasa değeriyle bir ilk

ekonomim'de yer alan habere göre 2025 yılı içerisinde Borsa İstanbul’un en değerli şirketi konumuna yükselen ASELSAN, 30 milyar dolar piyasa değerini aşarak bu seviyeye ulaşan ilk Türk şirketi oldu. Şirket, aynı zamanda Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nde de ilk sıraya çıktı.

Ciro 180,4 milyar liraya ulaştı

ASELSAN’ın 2025 yılı cirosu, bir önceki yıla göre reel olarak yüzde 15 artışla 180,4 milyar liraya yükseldi. Dolar bazında büyüme ise yüzde 27 olarak gerçekleşti.

İhracat odaklı büyüme stratejisini sürdüren şirketin doğrudan ve dolaylı yurt dışı teslimatları yüzde 89 artarak 958 milyon dolara ulaştı. Yıl içinde 16 ürün ilk kez yurt dışına ihraç edilirken, kilogram başına ihracat 2 bin 200 dolara yükseldi.

Siparişlerde tarihi artış

2025’te yeni ihracat sözleşmeleri yüzde 104 artarak 2,1 milyar dolara çıktı. Toplam alınan yeni siparişler yüzde 46 artışla 9,6 milyar dolara ulaşırken, bakiye siparişler yüzde 46 yükselerek 20,4 milyar dolarla tarihi zirve yaptı.

Ayrıca hava savunma sistemlerine yönelik toplam 2,76 milyar avroluk sözleşme yılın en büyük yeni siparişi olarak kaydedildi. NATO üyesi bir ülke ile imzalanan 410 milyon dolarlık sözleşme ise dikkat çeken ihracat başarıları arasında yer aldı.

FAVÖK marjı yüzde 26,2’ye çıktı

2025’i “Operasyonel Verimlilik Yılı” ilan eden ASELSAN’da FAVÖK marjı 100 baz puan artışla yüzde 26,2 seviyesine yükseldi. Genel yönetim giderleri yüzde 10 azalırken, kişi başı ciro dolar bazında yüzde 8 arttı.

“Alınan iş/satışlar” oranı iki yıl üst üste 2 seviyesinde tutulurken, 2025’te bu oran 2,2’ye yükseldi.

AR-GE harcaması 1,36 milyar dolar

Şirketin AR-GE harcamaları yüzde 40 artışla 1,36 milyar dolara ulaştı. Öz kaynaklardan yapılan AR-GE harcaması ise 250 milyon dolar oldu.

Seri üretim yatırımları yüzde 106 artarak 372 milyon dolara çıktı. Yıl içinde 14 yeni üretim tesisi devreye alındı. Tedarikçilerle birlikte 103 ürün millileştirildi.

Cumhuriyet tarihinin tek seferdeki en büyük savunma sanayi yatırımı olarak gösterilen Oğulbey Teknoloji Üssü’nün temeli 2025’te atıldı. İlk fazın 2026’nın ikinci çeyreğinde devreye alınması planlanıyor.

Borçluluk oranlarında iyileşme

Güçlü nakit akışı sayesinde finansal yapı da güçlendi.

Operasyonel nakit akışı: 49 milyar lira

Serbest nakit akışı: 10 milyar lira

Finansal borçların aktiflere oranı: yüzde 13,4’ten yüzde 10’a geriledi

Net borç yüzde 33 azaldı

Net Borç/FAVÖK oranı 0,53’ten 0,30’a düştü

Net finansman maliyeti yüzde 63 azaldı

İstihdam ve beyin göçünde tersine dönüş

Çalışan sayısı yüzde 18 artarak 14 bine ulaştı. 2 binden fazla yeni istihdam sağlanırken, 137 kişi yurt dışından Türkiye’ye dönerek ASELSAN bünyesinde göreve başladı.

Ahmet Akyol: “Tarihimizin en yüksek rakamlarına ulaştık”

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, 2025’in şirket tarihinin en yüksek hasılat, ihracat ve sipariş rakamlarının yakalandığı yıl olduğunu belirtti.

Akyol, güçlü büyümenin üretim kapasitesi artışı, AR-GE yatırımları ve verimlilik odaklı dönüşüm sayesinde gerçekleştiğini vurgulayarak, 2026’da da çift haneli büyümenin hedeflendiğini ifade etti.

Üretimden ihracata, ileri teknolojiden finansal sürdürülebilirliğe kadar birçok alanda kaydedilen gelişmelerle ASELSAN’ın küresel savunma sanayindeki konumunun daha da güçlenmesi bekleniyor.