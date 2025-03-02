Yağışlar Başlıyor, Ancak Bahar İlerliyor!

Yeni haftanın ilk günlerinde, Türkiye’nin kuzey ve iç bölgelerinde yağışlar bekleniyor. Marmara, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz ile Denizli, Afyonkarahisar, Kütahya, Giresun ve Konya'nın batı kesimlerinde yağmur ve sağanak etkili olacak. İç kesimlerde ise yükseklerde karlakarışık yağmur ve kar bekleniyor.

Yağışların yanı sıra, kuzey, iç ve doğu bölgelerde buzlanma, don olayları ve sis de görülebilir. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu’nun yüksek yamaçlarında çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Bahar Sıcaklıkları Yolda

Hafta ortasında ise sıcaklıklar hızla artacak. Orta ve Doğu Karadeniz ile İç Anadolu’nun iç kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üstüne çıkması bekleniyor. Bu da baharın gelişini müjdeleyen bir işaret! Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Genel Hava Durumu:

Kuzey ve iç bölgeler parçalı ve çok bulutlu.

Marmara, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile bazı illerde yağışlar görülecek.

Diğer bölgeler ise az bulutlu geçecek.

Yağışların yer yer sağanak şeklinde olması ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları hafta ortasında artacak.

Yeni haftada Türkiye genelinde bahar havası kendini hissettirecek, ancak hava durumu değişikliklerine karşı dikkatli olmalıyız.